Tribunal Estabelece Trânsito de Processos em Ação Previdenciária e Define Procedimentos para Reclamações

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspendeu, nesta quarta-feira, 10, o julgamento dos embargos de declaração no Tema 1.124, após um pedido de vista. Pela regra, o ministro responsável pela solicitação tem prazo de até 90 dias corridos para devolver o processo para análise. O caso em discussão aborda os efeitos financeiros de benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente com base em provas que não foram apresentadas previamente ao INSS. O recurso analisado trata, especialmente, da possibilidade de levar à Justiça pedidos que tenham sido negados administrativamente. O tema envolve dois fatores principais: de um lado, a atuação de advogados que buscam reverter decisões de indeferimento; de outro, a dificuldade enfrentada por segurados diante da falta de clareza do INSS quanto à documentação necessária para requerer benefícios.

O tribunal também fixou que o benefício é devido quando o INSS nega um pedido mesmo estando ele instruído corretamente. Em julgamento realizado em 2025, a Primeira Seção do STJ definiu que o interesse de agir em ações previdenciárias depende da apresentação de requerimento administrativo completo, com toda a documentação necessária para análise do INSS.

Nessa decisão, os ministros estabeleceram que o pagamento de valores retroativos deve, em regra, considerar a Data de Entrada do Requerimento (DER), quando o segurado comprova ter apresentado ao INSS as mesmas informações utilizadas posteriormente na ação judicial. Em casos em que a autarquia deixa de solicitar documentos complementares, os valores atrasados podem ser devidos desde a DER, desde que fique comprovado que o segurado já tinha direito ao benefício naquele momento.

Por outro lado, quando a ação judicial se baseia em documentos ou fatos novos que não foram apresentados ao INSS, o segurado deve protocolar um novo pedido administrativo. A ausência desse procedimento pode levar ao entendimento de falta de interesse de agir, o que pode resultar na perda do direito aos valores retroativos ou até mesmo ao benefício





exame / 🏆 18. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tribunal Superior Eleitoral Tema 1.124 Recursos Benefícios Previdenciários Insolvência Do INSS Documentos Necessários Reclamações Valores Retroativos Data De Entrada Do Requerimento (DER)

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Supremo Tribunal Federal estabelece nova regra de responsabilidade das plataformas de internetO Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu uma nova regra de responsabilidade das plataformas de internet, tornando-as responsáveis por conteúdos gerados por terceiros em casos de crime ou atos ilícitos. A decisão é vista como corajosa e necessária por Gleisi, presidente do Senado, e pode ter consequências significativas para as empresas que operam nesse mercado.

Read more »

Prefeitura de Três Rios inicia obra de infraestrutura e drenagem urbana na Rua da Maçonaria | Três RiosDiversas mudanças no trânsito irão ocorrer nesta primeira etapa das intervenções

Read more »

Governo adia revisões do BPC para 2027 e reorienta servidores para reduzir fila do INSSO Executivo federal postergou as revisões do Benefício de Prestação Continuada até 2027, realocando servidores da reabilitação profissional para acelerar a análise de processos e aliviar a fila de mais de 2,2 milhões de requerimentos no INSS.

Read more »

A disposição de Mendonça contra Lulinha na investigação de fraudes no INSSCircula nos bastidores a informação de que o gabinete do ministro estaria pronto para caracterizar o filho do presidente como sócio do 'Careca do INSS'

Read more »