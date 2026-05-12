Tribunal Desportivo do Flamengo - Denúncia contra Clubes por Incidentes-Torcedores

Com informações do PAC.

Um tribunal desportivo abriu denúncia contra o Clube de Regatas do Flamengo após incidentes entre torcedores no clássico com o Vasco. A acusação cita o artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que pode resultar em penalidades como perda da posse do campo e multa.

Um jovem e um idoso foram feridos e não resistiram. Embora o clube possa ser condenado, a partida contra o Palmeiras está marcada, mas pode sofrer influência a partir do duelo seguinte. Se o Flamengo conseguir uma medida cautelar, alterará o local do jogo com o Coritiba





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Tribunal Desportivo Do Flamengo Denúncia Contra Clubes Incidentes-Torcedores Trobadores Feridos Duelo Próximo Entre Flamengo E Palmeiras Flamengo Pode Recorrer Com Pedido De Efeito Su

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