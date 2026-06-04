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Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro perdoa Monique Medeiros, mãe de Henry

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Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro perdoa Monique Medeiros, mãe de Henry
Tribunal De Justiça Do Rio De JaneiroMonique MedeirosHenry
📆6/4/2026 8:40 PM
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A decisão foi tomada após 11 dias de julgamento, considerado o mais longo da história recente do Tribunal do Júri fluminense.

O 2º Tribunal do Júri do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro perdoou Monique Medeiros , mãe de Henry , em julgamento pela morte do menino em 2021.

A decisão foi tomada após 11 dias de julgamento, considerado o mais longo da história recente do Tribunal do Júri fluminense. A juíza Elizabeth Machado Louro concedeu perdão judicial à ré, considerando que Monique já havia sofrido punição suficiente. A pena foi considerada encerrada porque Monique já havia cumprido período de prisão preventiva.

Além disso, a juíza afirmou que a forte repercussão do caso, que chamou de

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Tribunal De Justiça Do Rio De Janeiro Monique Medeiros Henry Perdão Judicial Juíza Elizabeth Machado Louro

 

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