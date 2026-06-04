Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro perdoa Monique Medeiros, mãe de Henry

A decisão foi tomada após 11 dias de julgamento, considerado o mais longo da história recente do Tribunal do Júri fluminense.
O 2º Tribunal do Júri do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro perdoou Monique Medeiros , mãe de Henry , em julgamento pela morte do menino em 2021.
A decisão foi tomada após 11 dias de julgamento, considerado o mais longo da história recente do Tribunal do Júri fluminense. A juíza Elizabeth Machado Louro concedeu perdão judicial à ré, considerando que Monique já havia sofrido punição suficiente. A pena foi considerada encerrada porque Monique já havia cumprido período de prisão preventiva.
Além disso, a juíza afirmou que a forte repercussão do caso, que chamou de
Tribunal De Justiça Do Rio De Janeiro Monique Medeiros Henry Perdão Judicial Juíza Elizabeth Machado Louro
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Supercopa Rio de Vôlei movimenta resende durante o feriado De Corpus Christi | Resende- Rio de JaneiroCompetição acontece entre os dias 4 e 7 de junho e contará com partidas em seis ginásios espalhados pelo município
Read more »
Por que Monique Medeiros foi perdoada pela morte de Henry BorelDecisão do Tribunal do Júri do Rio de Janeiro foi anunciada nesta quinta-feira
Read more »
Força Municipal prende dupla por furto de cabos no Centro do Rio | Rio de JaneiroSuspeitos foram flagrados retirando fios de um bueiro na Avenida Presidente Vargas; cerca de 30 metros de cabos e ferramentas foram apreendidos
Read more »
Cavaliere mantém demissão de Monique Medeiros e critica decisão da Justiça | Rio de JaneiroMãe de Henry Borel se livrou da condenação por homicídio doloso
Read more »