Tribunal de Justiça de São Paulo determina medidas cautelares contra nutricionista condenada por homicídio culposo

O TJSP determinou medidas cautelares contra a nutricionista Gabriela Guerreiro Pereira, condenada por homicídio culposo em 2021, após anos de tentativas frustradas para localizar bens em nome da condenada e garantir o pagamento da indenização à família da vítima. Entre as medidas autorizadas estão a preensão do passaporte, impedimento de renovação do documento, suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito.

O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou medidas cautelares contra a nutricionista Gabriela Guerreiro Pereira, condenada por homicídio culposo em 2021, após anos de tentativas frustradas para localizar bens em nome da condenada e garantir o pagamento da indenização à família da vítima.

Entre as medidas autorizadas estão a preensão do passaporte, impedimento de renovação do documento, suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito. Essas restrições podem ser suspensas caso a dívida seja paga ou haja indicação de bens para garantir a indenização. A defesa de Gabriela Guerreiro Pereira informou que irá recorrer da decisão





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