Tribunal altera crime de José Rodrigo Bandura, preso por incendiar companheira

O Tribunal de Justiça do Paraná alterou o tipo de crime que José Rodrigo Bandura, preso por ter incendiado sua companheira em junho de 2025, é acusado. Inicialmente, o réu enfrentaria um processo por tentativa de homicídio, mas agora responderá por lesão corporal grave.

O Tribunal de Justiça do Paraná alterou o tipo de crime que José Rodrigo Bandura , preso por ter incendiado sua companheira em junho de 2025, é acusado.

Inicialmente, o réu enfrentaria um processo por tentativa de homicídio, mas agora responderá por lesão corporal grave. A mudança na classificação do crime, que não é considerado hediondo, levou o caso a ser julgado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. A decisão dos desembargadores Miguel Kfouri Neto, Mauro Bley Pereira Junior e Rotoli de Macedo considerou o arrependimento eficaz do réu, que auxiliou a vítima após a agressão.

O Ministério Público do Paraná (MP) se manifestou contra a mudança, aguardando análise técnica e o prazo recursal. O MP também se posicionou contra o pedido de liberdade da defesa de Bandura, que foi indeferido pela Justiça paranaense. O réu já responde a oito processos por violência doméstica, todos arquivados.

Em um deles, em 2019, ele foi condenado a pouco mais de três meses no regime semiaberto e a pagamento de R$ 2 mil em indenização para a vítima por agressões físicas. O feminicídio é considerado crime hediondo desde 2015. A violência contra a mulher tem sido tema de campanhas institucionais, como o Pacto Nacional Brasil Contra o Feminicídio, que completou 100 dias essa semana. Também tramita no Congresso um projeto que criminaliza a misoginia.

Se aprovado, o PL 896/2023 incluirá a misoginia entre os crimes de preconceito ou discriminação, com pena de dois a cinco anos de prisão, além de multa. O projeto foi aprovado em março no Senado, com 67 votos a favor e nenhum contra, na forma de um substitutivo apresentado pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) ao projeto da senadora Ana Paula Lobato (PSB-MA)





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