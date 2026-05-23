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Tribunal altera crime de José Rodrigo Bandura, preso por incendiar companheira

Crime News

Tribunal altera crime de José Rodrigo Bandura, preso por incendiar companheira
José Rodrigo BanduraTentativa De HomicídioLesão Corporal Grave
📆5/23/2026 12:10 AM
📰jornalodia
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O Tribunal de Justiça do Paraná alterou o tipo de crime que José Rodrigo Bandura, preso por ter incendiado sua companheira em junho de 2025, é acusado. Inicialmente, o réu enfrentaria um processo por tentativa de homicídio, mas agora responderá por lesão corporal grave.

O Tribunal de Justiça do Paraná alterou o tipo de crime que José Rodrigo Bandura , preso por ter incendiado sua companheira em junho de 2025, é acusado.

Inicialmente, o réu enfrentaria um processo por tentativa de homicídio, mas agora responderá por lesão corporal grave. A mudança na classificação do crime, que não é considerado hediondo, levou o caso a ser julgado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. A decisão dos desembargadores Miguel Kfouri Neto, Mauro Bley Pereira Junior e Rotoli de Macedo considerou o arrependimento eficaz do réu, que auxiliou a vítima após a agressão.

O Ministério Público do Paraná (MP) se manifestou contra a mudança, aguardando análise técnica e o prazo recursal. O MP também se posicionou contra o pedido de liberdade da defesa de Bandura, que foi indeferido pela Justiça paranaense. O réu já responde a oito processos por violência doméstica, todos arquivados.

Em um deles, em 2019, ele foi condenado a pouco mais de três meses no regime semiaberto e a pagamento de R$ 2 mil em indenização para a vítima por agressões físicas. O feminicídio é considerado crime hediondo desde 2015. A violência contra a mulher tem sido tema de campanhas institucionais, como o Pacto Nacional Brasil Contra o Feminicídio, que completou 100 dias essa semana. Também tramita no Congresso um projeto que criminaliza a misoginia.

Se aprovado, o PL 896/2023 incluirá a misoginia entre os crimes de preconceito ou discriminação, com pena de dois a cinco anos de prisão, além de multa. O projeto foi aprovado em março no Senado, com 67 votos a favor e nenhum contra, na forma de um substitutivo apresentado pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) ao projeto da senadora Ana Paula Lobato (PSB-MA)

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José Rodrigo Bandura Tentativa De Homicídio Lesão Corporal Grave Violência Doméstica Feminicídio Misoginia

 

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