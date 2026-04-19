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Treta Escalada no BBB 26: Ana Paula e Milena Confirmam Relação Destruída na Reta Final

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Treta Escalada no BBB 26: Ana Paula e Milena Confirmam Relação Destruída na Reta Final
BBB 26Ana Paula RenaultMilena
📆4/19/2026 6:50 PM
📰jornalextra
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Ana Paula Renault e Milena trocam novas farpas no BBB 26, confirmando o fim da relação e a disputa individual na reta final. O paredão da vez, que definirá um dos finalistas, tem a votação acirrada entre Milena e Leandro Boneco, com Ana Paula em menor risco.

A rivalidade entre Ana Paula Renault e Milena no " BBB 26 " atingiu novos patamares neste fim de semana. Após uma troca de farpas acalorada na noite de sábado, as duas participantes retomaram a discussão na manhã de domingo, aprofundando as divergências. Ana Paula reiterou suas críticas à postura de Milena em relação à eliminação de Leandro Boneco no último paredão , expressando sua insatisfação com o fato de Milena não ter demonstrado o desejo de ver o colega sair da casa.

Essa nova fase de desentendimentos parece ter selado o destino da relação entre as duas, indicando que a reta final do programa será uma competição individual, onde cada uma lutará por si. Enquanto isso, a tensão na casa aumenta à medida que Tadeu Schmidt se prepara para anunciar o participante eliminado no último paredão da temporada. A disputa pela permanência envolve justamente Ana Paula, Milena e Leandro Boneco. O resultado deste paredão é crucial, pois o eliminado perderá a chance de garantir uma vaga no cobiçado Top 3, um feito que Juliano Floss já alcançou. A pergunta que paira no ar é: como está a votação popular? Segundo a parcial da enquete realizada pelo Extra, atualizada no início da tarde de domingo, Milena desponta como a principal candidata a deixar o reality show. Sua porcentagem de votos para eliminação é de 43,79%. No entanto, Leandro Boneco também se encontra em uma situação de risco considerável, com 41,9% dos votos. A disputa está acirrada, e a diferença entre os dois é mínima, sugerindo que qualquer um deles pode ser o próximo a sair. Ana Paula, por sua vez, concentra 14,31% dos votos, demonstrando uma menor pressão em sua permanência, mas ainda assim em uma posição que exige atenção do público. É importante ressaltar que a votação oficial que definirá o rumo do jogo acontece no site oficial do programa, o Gshow. Os espectadores precisam se cadastrar para votar. O processo de cadastro é gratuito e pode ser facilitado através das contas do Google ou Facebook. Após o cadastro, é necessário fornecer dados como data de nascimento e CPF. Para completar, é preciso registrar um número de telefone e validar a conta através de um código SMS ou WhatsApp. Menores entre 13 e 16 anos precisarão da autorização de um responsável para continuar o acesso à conta Globo, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. As enquetes externas, como a do Extra, servem apenas como indicativo do sentimento do público e não possuem validade oficial para a eliminação. A dinâmica de votação no BBB 26 apresenta pesos distintos para votos únicos e votos da torcida. A média ponderada, que considera 70% para votos únicos e 30% para votos da torcida, será utilizada para determinar o resultado final. Essa complexidade adiciona uma camada estratégica para os confinados e para seus apoiadores, que precisam mobilizar seus torcedores de diferentes maneiras para garantir a permanência de seus favoritos e a eliminação dos adversários. A tensão na casa é palpável, e as discussões entre Ana Paula e Milena são um reflexo da proximidade da reta final e do alto valor do prêmio. A veterana Ana Paula já demonstrou em ocasiões anteriores que é uma competidora forte e determinada, e suas palavras indicam que ela está preparada para enfrentar Milena como uma adversária à altura na disputa final, caso ambas consigam se manter no jogo. A imprevisibilidade do BBB, aliada à intensidade das emoções e às estratégias em jogo, promete um desfecho emocionante para esta temporada

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