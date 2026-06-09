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Treino da Seleção Brasileira esboça escalação para estreia na Copa do Mundo

Esportes News

Treino da Seleção Brasileira esboça escalação para estreia na Copa do Mundo
Seleção BrasileiraCarlo AncelottiCopa Do Mundo
📆6/9/2026 4:54 PM
📰CNNBrasil
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📊News: 54% · Publisher: 97%

Atividade comandada por Carlo Ancelotti em Nova Jersey mostra possibilidades para a partida contra Marrocos, com dúvidas na lateral direita e no ataque

A Seleção Brasileira realizou, no início da tarde desta terça-feira (9), mais um treinamento preparatório em Nova Jersey, nos Estados Unidos, sob o comando do técnico Carlo Ancelotti .

A atividade, que contou com a presença de 25 jogadores, teve os primeiros 15 minutos abertos à imprensa, permitindo observar o aquecimento e os primeiros exercícios com bola. O treinador dividiu os atletas em dois grupos nos instantes iniciais, sinalizando para a montagem de uma possível escalação titular para a estreia na Copa do Mundo, marcada para o próximo sábado (13), às 19h (horário de Brasília), contra a seleção de Marrocos. Entre as posições, há indefinições.

Na lateral direita, Danilo aparece como opção após o corte de Wesley por lesão. Já na lateral esquerda, Alex Sandro segue como favorito, embora Douglas Santos tenha agradado nos treinos. O setor de ataque apresenta a maior disputa, com uma briga tripla entre Matheus Cunha, Igor Thiago e Endrick, mas quem parece levar vantagem, segundo a movimentação observada, é Matheus Cunha.

A escalação esboçada por Ancelotti aponta para: Alisson no gol; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro na defesa; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá no meio-campo; Raphinha, Vini Jr. e Matheus Cunha no ataque. O Brasil está inserido no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. A primeira partida, contra os marroquinos, será realizada em Nova Jersey, nos Estados Unidos, no próximo sábado, às 19h (horário de Brasília).

A preparação segue intensa, com foco em ajustar detalhes táticos e definir a formação que buscará um bom resultado inicial na competição

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CNNBrasil /  🏆 2. in BR

Seleção Brasileira Carlo Ancelotti Copa Do Mundo Marrocos Escalação Treino

 

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