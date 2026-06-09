Treino da Seleção Brasileira esboça escalação para estreia na Copa do Mundo

Atividade comandada por Carlo Ancelotti em Nova Jersey mostra possibilidades para a partida contra Marrocos, com dúvidas na lateral direita e no ataque
A Seleção Brasileira realizou, no início da tarde desta terça-feira (9), mais um treinamento preparatório em Nova Jersey, nos Estados Unidos, sob o comando do técnico Carlo Ancelotti .
A atividade, que contou com a presença de 25 jogadores, teve os primeiros 15 minutos abertos à imprensa, permitindo observar o aquecimento e os primeiros exercícios com bola. O treinador dividiu os atletas em dois grupos nos instantes iniciais, sinalizando para a montagem de uma possível escalação titular para a estreia na Copa do Mundo, marcada para o próximo sábado (13), às 19h (horário de Brasília), contra a seleção de Marrocos. Entre as posições, há indefinições.
Na lateral direita, Danilo aparece como opção após o corte de Wesley por lesão. Já na lateral esquerda, Alex Sandro segue como favorito, embora Douglas Santos tenha agradado nos treinos. O setor de ataque apresenta a maior disputa, com uma briga tripla entre Matheus Cunha, Igor Thiago e Endrick, mas quem parece levar vantagem, segundo a movimentação observada, é Matheus Cunha.
A escalação esboçada por Ancelotti aponta para: Alisson no gol; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro na defesa; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá no meio-campo; Raphinha, Vini Jr. e Matheus Cunha no ataque. O Brasil está inserido no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. A primeira partida, contra os marroquinos, será realizada em Nova Jersey, nos Estados Unidos, no próximo sábado, às 19h (horário de Brasília).
A preparação segue intensa, com foco em ajustar detalhes táticos e definir a formação que buscará um bom resultado inicial na competição
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