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Treinador de Jiu-Jitsu Melqui Galvão Preso Sob Acusação de Assédio a Menores

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Treinador de Jiu-Jitsu Melqui Galvão Preso Sob Acusação de Assédio a Menores
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📆4/28/2026 7:53 PM
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Renomado treinador de jiu-jitsu, Melqui Galvão, foi preso em São Paulo após acusações de assédio sexual contra alunas menores de idade. A Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo (CBJJE) o afastou de todas as atividades.

A comunidade do jiu-jitsu brasileiro foi abalada nesta terça-feira, 28 de maio, com a notícia da prisão do renomado treinador Melqui Galvão . A ação foi resultado de um mandado expedido pela Polícia Civil do estado de São Paulo, desencadeado por graves acusações de assédio sexual contra menores de idade.

As denúncias, que vêm à tona agora, apontam para um padrão de comportamento abusivo praticado pelo treinador em relação a alunas, tanto em São Paulo quanto em Manaus, onde Galvão também exerce a função de policial civil. A investigação policial busca apurar a extensão dos crimes e identificar outras possíveis vítimas.

A gravidade das acusações e a posição de destaque de Melqui Galvão no mundo do jiu-jitsu tornam o caso ainda mais delicado e preocupante, levantando questões sobre a segurança e o bem-estar de atletas, especialmente as mais jovens, dentro do esporte. A Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo (CBJJE) agiu rapidamente diante da divulgação do mandado de prisão e das acusações.

Em comunicado oficial, a entidade anunciou o afastamento imediato de Melqui Galvão de todas as atividades e funções vinculadas à confederação. A CBJJE enfatizou seu compromisso com a integridade e a segurança dos atletas, reafirmando que não tolerará qualquer forma de abuso ou assédio dentro do jiu-jitsu. A decisão da confederação demonstra uma postura firme em relação à proteção dos atletas e um esforço para garantir um ambiente seguro e respeitoso para a prática do esporte.

A CBJJE também se colocou à disposição das autoridades para colaborar com as investigações e fornecer qualquer informação relevante para o caso. A medida visa, ainda, preservar a imagem do jiu-jitsu e evitar que o escândalo prejudique a modalidade como um todo. A CBJJE está revisando seus protocolos de segurança e considerando a implementação de medidas adicionais para prevenir futuros casos de abuso e assédio.

Melqui Galvão, conhecido como o “Treinador dos Campeões”, construiu uma reputação de sucesso no mundo do jiu-jitsu, formando atletas de alto nível e liderando a equipe Melqui Galvão, que se tornou referência na modalidade. Com academias em Jundiaí, interior de São Paulo, e em Manaus, Galvão dedicou anos ao desenvolvimento de grandes nomes do esporte, incluindo seu próprio filho, Mica Galvão, que se destacou como o campeão mundial mais jovem da modalidade.

A trajetória de sucesso de Melqui Galvão e a influência que ele exercia sobre seus alunos tornam as acusações ainda mais chocantes e impactantes. A equipe Melqui Galvão, que sempre se orgulhou de seus valores e princípios, agora enfrenta um momento de crise e incerteza. O futuro da equipe e o impacto do escândalo na carreira dos atletas que treinam com Galvão são questões que permanecem em aberto.

A comunidade do jiu-jitsu espera que as investigações sejam conduzidas de forma rigorosa e transparente, e que a justiça seja feita para as vítimas. Este caso serve como um alerta para a necessidade de maior atenção e cuidado com a proteção dos atletas, especialmente os mais vulneráveis, e para a importância de combater qualquer forma de abuso e assédio no esporte

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