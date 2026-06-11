TRE-SC Suspende Pesquisa Eleitoral do Instituto Veritá por Inconsistências Geográficas

Justiça Eleitoral de Santa Catarina determina a suspensão de pesquisa após constatar a inclusão indevida de municípios do Maranhão em levantamento estadual.

O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina tomou uma medida drástica ao determinar a suspensão imediata de uma pesquisa de intenções de voto voltada para os cargos de governador e senador do estado.

A decisão recaiu sobre o Instituto Veritá, que cometeu equívocos graves no preenchimento das informações enviadas ao sistema de registro da Justiça Eleitoral. A representação foi movida pelo diretório estadual do Partido Social Democrático, que identificou inconsistências flagrantes nos dados apresentados.

O ponto central da controvérsia reside no fato de que, em um levantamento destinado exclusivamente ao território catarinense, constavam municípios pertencentes ao estado do Maranhão, o que torna a pesquisa tecnicamente impossível de ter sido realizada conforme a metodologia declarada, prejudicando a integridade do processo democrático. A falha foi detectada após a divulgação dos resultados nas redes sociais do instituto, especificamente no Instagram, no dia 6 de junho.

De acordo com os autos do processo, houve uma tentativa de substituição do arquivo no sistema 'PesqEle' no dia seguinte, porém, tal ação ocorreu fora do prazo legal estabelecido pelas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. A norma vigente é rigorosa ao determinar que a complementação do registro, que inclui o perfil detalhado dos entrevistados, deve ocorrer obrigatoriamente na mesma data ou, no máximo, no dia seguinte à divulgação prevista no cronograma.

No caso do Instituto Veritá, a substituição ocorreu cinco dias após o encerramento do prazo legal, o que, na visão do magistrado, não é suficiente para sanar as irregularidades apontadas, mantendo os vícios do registro original. Entre as cidades do Maranhão erroneamente inseridas no registro estavam Barra do Corda, Barreirinhas, Chapadinha, Imperatriz, Santa Inês, São Bento, São Domingos do Maranhão, São José de Ribamar e São Luís.

A presença desses locais em uma pesquisa estadual de Santa Catarina evidencia uma incompatibilidade geográfica absoluta, comprometendo a credibilidade de todo o processo de coleta de dados. A legislação eleitoral brasileira exige transparência total sobre a localização das entrevistas, especificando bairros e cidades, para que tanto a Justiça quanto os candidatos possam fiscalizar a veracidade do trabalho de campo.

Quando as informações são falsas ou equivocadas, a fiscalização torna-se inviável, abrindo margem para a manipulação de resultados ou simples negligência técnica, ambos prejudiciais ao eleitor. Diante da gravidade dos fatos, o desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, atuando no TRE, aplicou sanções severas. Além da suspensão da divulgação, foi fixada uma multa diária de 10 mil reais para o caso de descumprimento da ordem judicial.

O instituto foi obrigado a remover todas as postagens relacionadas à referida pesquisa em sua conta do Instagram, com destaque para a publicação do dia 6 de junho. A decisão proíbe terminantemente a republicação ou o compartilhamento dos dados, visando evitar que informações viciadas continuem a influenciar a percepção do eleitorado catarinense. A medida reforça a importância da precisão técnica e do respeito aos prazos processuais no contexto das campanhas eleitorais.

A decisão judicial serve como um alerta para todas as empresas de pesquisa que atuam no cenário político brasileiro. O rigor do TSE e dos Tribunais Regionais visa garantir que a democracia não seja pautada por números fictícios ou metodologias obscuras. A transparência no registro de pesquisas não é mera burocracia, mas um pilar fundamental para a honestidade do pleito.

A incapacidade de comprovar onde e com quem as entrevistas foram realizadas retira a legitimidade do levantamento, transformando-o em um instrumento potencialmente enganoso. Assim, a Justiça Eleitoral reafirma seu papel de guardiã da verdade factual, assegurando que o cidadão tenha acesso a informações precisas e auditáveis antes de depositar seu voto nas urnas





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