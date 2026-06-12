TRE-AP decide que reunião de lançamento da pré-campanha do senador Randolfe Moraes é propaganda eleitoral antecipada

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) emitiu uma decisão judicial contra o senador Randolfe Moraes, que havia planejado uma reunião de lançamento da pré-campanha em Macapá, capital do Amapá, na última quinta-feira (11).

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá ( TRE-AP ) emitiu uma decisão judicial contra o senador Randolfe Moraes, que havia planejado uma reunião de lançamento da pré-campanha em Macapá, capital do Amapá, na última quinta-feira (11).

A juíza Keila Christine Banha Bastos Utzig atendeu a um pedido do Ministério Público Eleitoral (MPE), que considerou o ato uma propaganda eleitoral antecipada, pois a propaganda eleitoral só é permitida a partir de 16 de agosto. O MPE argumentou que o senador havia feito uma 'convocação em massa nas redes sociais' para o lançamento da pré-campanha.

A reunião estava marcada para às 18h, mas a estrutura de palco já estava montada quando o senador recebeu a notificação judicial, às 19h59. A decisão judicial também fixou uma multa de R$ 25 mil por hora de descumprimento da ordem judicial. O TRE-AP ainda vai julgar o caso em definitivo e definiu que o ato só poderá ocorrer após o fim do processo.

O senador Randolfe Moraes afirmou que irá cumprir a decisão judicial e que a Justiça deve ser respeitada. A reportagem aguarda retorno do TRE-AP para saber em qual horário a Justiça notificou o senador da decisão. A decisão judicial é um exemplo da importância da Justiça Eleitoral no processo democrático e na garantia da igualdade de oportunidades para todos os candidatos.

A reunião de lançamento da pré-campanha do senador Randolfe Moraes foi marcada para ocorrer em Macapá, capital do Amapá, na última quinta-feira (11). A reunião estava prevista para começar às 18h, mas a estrutura de palco já estava montada quando o senador recebeu a notificação judicial, às 19h59. O senador Randolfe Moraes afirmou que irá cumprir a decisão judicial e que a Justiça deve ser respeitada.

A decisão judicial é um exemplo da importância da Justiça Eleitoral no processo democrático e na garantia da igualdade de oportunidades para todos os candidatos





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