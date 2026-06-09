Trap Gospel: Cantores levam mensagens de esperança através do ritmo

Artistas brasileiros e internacionais investem no trap gospel para alcançar jovens com letras de fé e superação. Conheça os principais nomes e suas histórias de transformação.

O trap gospel , gênero musical que combina a batida do trap com letras de conteúdo cristão, vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil e no mundo.

Artistas como Thainá Gonçalves, campeã do 'Estrela da Casa', estão investindo nesse estilo para levar mensagens de esperança e transformação de vida para os jovens. A Marcha para Jesus no Rio de Janeiro, por exemplo, contou com a presença de Waguinho, que celebrou sua conversão e relembrou os tempos de vício, afirmando que desfilava sob efeito de drogas antes de encontrar a fé.

Esse movimento não é recente: nomes como DJ Alpiste, Pastor Luo e Ao Cubo já eram referências no trap gospel há anos, influenciando uma nova geração de artistas que veem no gênero uma forma de propagar a palavra de Deus. Entre os destaques atuais está Gustavo, conhecido artisticamente como 2metro, que tem 642 mil seguidores em suas redes sociais e hits como 'Chuvas de Deus' e 'Efésios 6'.

Suas letras são baseadas em versículos bíblicos, e ele se tornou uma referência no meio. Recentemente, lançou o clipe 'O Barco' com Bruno Ramos, Ao Cubo e Nesk Only. Outro nome importante é Victor da Silva, com 717 mil seguidores e a música mais ouvida 'Já Agradeço'. Em 'Testemunho', ele conta como Deus agiu em sua vida: 'Essa música é muito forte porque conta meu testemunho de vida, quando Deus me curou dentro de um hospital'.

Victor, que sofreu traumatismo craniano jogando futebol na escola, ouviu falar de Jesus pela primeira vez durante uma visita religiosa ao hospital e acredita que foi curado pela fé. Além deles, destacam-se Shiso (Hiago Ramalho), com 25,9 mil seguidores, cuja música mais ouvida é 'Atos 2' em parceria com 2metro e Big Asher; Thiago, com 1,3 milhão de seguidores e a canção 'O Amanhã Vai Ser Melhor', que narra sua mudança de vida após se envolver com o crime através do rap; e Gerson Ulloa, colombiano que leva mensagens de ética e direitos humanos no trap gospel em espanhol.

Fora do Brasil, o americano Forrest Frank, com mais de 6 milhões de seguidores, mistura pop, hip-hop e soul, tendo sido indicado ao Grammy e eleito artista revelação pela Billboard. Sua música 'UP!

' ultrapassou 190 milhões de visualizações. Após sofrer uma fratura nas vértebras L3 e L4 ao cair de skate, ele escreveu 'God's Got My Back' enquanto se recuperava e, ao notar que estava sem dor e sem a cinta, fez novos exames que confirmaram a cura completa. 'Foi um milagre', declarou





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