Transmissão do Mundial 2026 terá jogos exclusivos em plataforma digital no Brasil; receitas do futebol brasileiro batem recorde e Roger Federer volta ao US Open

A emissora digital com direitos de transmissão do Mundial de 2026 será a única a exibir metade dos jogos no Brasil, com estreias de seleções como Argentina e Portugal apenas na plataforma. Em paralelo, receitas com transferências no futebol brasileiro atingem R$ 3,9 bilhões em 2025, e Roger Federer anuncia retorno ao US Open para evento comemorativo.

A emissora digital detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Mundial de Futebol de 2026 anunciou que será a única opção para os torcedores brasileiros acompanharem parte dos confrontos, já que metade dos 104 jogos não estará disponível na programação tradicional.

As estreias de seleções como Argentina, Portugal, Espanha e Alemanha estão entre os jogos que só serão exibidos na plataforma, uma estratégia que busca ampliar o acesso ao torneio. A distribuição dos jogos foi planejada para contemplar diferentes horários ao longo da fase inicial da competição, aumentando a oferta de transmissões ao público. A decisão ocorre após a emissora terbatido recordes de audiência em transmissões esportivas ao vivo no YouTube.

Para a edição de 2026, a proposta é oferecer cobertura completa do campeonato, garantindo a exibição de todas as partidas de forma gratuita para os torcedores brasileiros, o que representa uma mudança significativa no modelo de distribuição de direitos esportivos no país. Em outro destaque do cenário esportivo, um relatório recente revelou que as receitas com transferências de jogadores no futebol brasileiro atingiram a marca de R$ 3,9 bilhões em 2025, registrando o maior patamar já alcançado pela modalidade no país.

O levantamento aponta que a base de categorias de base e a valorização de atletas formados em clubes nacionais se consolidaram como o melhor investimento do futebol brasileiro, impulsionando a economia do esporte. Esse crescimento reflete a capacidade do Brasil em produzir talentos e comercializá-los no mercado internacional, fortalecendo a sustentabilidade financeira dos clubes. A cifra recorde evidencia a importância do Brasil como exportador de jogadores e sinaliza uma tendência de valorização contínua do futebol nacional no cenário global.

No mundo do tênis, Roger Federer confirmou sua participação no US Open deste ano, marcando seu retorno à competição após sete anos de ausência. O suíço, uma das maiores lendas do esporte, estará presente ao lado de outros tenistas icônicos em um evento de caráter comemorativo.

No entanto, a organização deixou claro que a aparição de Federer será puramente simbólica e não inclui sua entrada na chave principal do torneio. Essa decisão ressalta o respeito à trajetória do atleta, permitindo que ele reviva a atmosfera do Grand Slam sem a pressão da competição oficial. O retorno de Federer ao US Open promete emocionar os fãs, que ainda guardam na memória suas conquistas e seu estilo elegante nas quadras.

A presença de outras lendas do tênis reforça o caráter especial da edição, celebrando a história do esporte e homenageando alguns de seus maiores representantes





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