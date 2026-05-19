Transmissão do Ebola e o Risco Global

Apesar de a OMS ter declarado emergência de saúde pública de âmbito internacional devido à situação na África Central, as autoridades sanitárias insistem que o risco geral permaneça baixo e que o vírus não é transmitido pelo ar, como ocorre com doenças respiratórias como a gripe ou a Covid-19.

Embora a OMS tenha declarado emergência de saúde pública de âmbito internacional, as autoridades sanitárias insistem que o risco geral permaneça baixo O recente surto de Ebola na República Democrática do Congo reacendeu preocupações sobre a transmissão da doença, que ocorre principalmente por contato direto com fluidos corporais de infectados já sintomáticos, como sangue e vômito.

A OMS declarou emergência de saúde pública internacional, mas o risco global é considerado baixo, já que o Ebola não é transmitido pelo ar. A transmissão é mais provável em ambientes com contato direto e próximo, sendo essencial o uso de equipamentos de proteção. O surto atual é agravado por conflitos na região, mas não apresenta risco de disseminação global rápida, como a COVID-19.

Segundo a OMS, o Ebola é transmitido principalmente por contato direto com fluidos corporais de indivíduos infectados que já apresentam sintomas. Esses fluidos incluem sangue, vômito, fezes e outras secreções corporais. Pesquisas científicas sugerem que os morcegos frugívoros são os principais reservatórios naturais do vírus. A partir daí, outros animais selvagens podem ser infectados e transmitir o patógeno aos humanos por contato direto.

Espécies associadas a surtos anteriores incluem macacos, chimpanzés, gorilas e alguns antílopes





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