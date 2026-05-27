Transmissão ao vivo do primeiro treino de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira para a Copa de 2026

Acompanhe em tempo real a chegada dos convocados, os bastidores da Granja Comary e o início dos trabalhos de Carlo Ancelotti com a Seleção Brasileira visando a Copa do Mundo de 2026.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti realiza, às 17h (de Brasília), o primeiro treinamento desta nova fase de preparação visando a Copa do Mundo de 2026.

A transmissão ao vivo da Lance! TV mostra em tempo real toda a movimentação envolvendo a chegada dos jogadores convocados, o ambiente nos arredores da Granja Comary e os bastidores do início do trabalho do treinador italiano à frente da Seleção. Diretamente de Teresópolis, as reportagens ficam por conta de Marcelo Smigol, trazendo informações exclusivas e atualizações ao longo da programação.

Além da cobertura dos treinamentos e da logística montada pela CBF para receber os atletas, a live também debate os primeiros sinais do estilo de comando de Ancelotti neste início de ciclo. O treinador já implementa um ambiente marcado por foco total na preparação, controle rígido de acesso e blindagem do elenco, em uma tentativa de criar concentração máxima para os compromissos da Seleção.

A expectativa também gira em torno do primeiro contato do treinador com parte dos convocados e das conversas iniciais sobre o modelo de jogo que será desenvolvido ao longo do ciclo até a Copa do Mundo. A comissão técnica acompanha de perto a condição física dos atletas após o fim da temporada europeia e a sequência intensa de jogos no futebol brasileiro.

O evento marca o início de uma nova era na Seleção Brasileira, com Ancelotti buscando imprimir sua filosofia de jogo e gestão de grupo. Os torcedores podem esperar uma cobertura detalhada, com imagens exclusivas dos bastidores, análises táticas e entrevistas com membros da comissão técnica. A programação da Lance! TV inclui flashes ao longo do dia e um programa especial após o treino, com a participação de convidados e ex-jogadores.

O primeiro contato de Ancelotti com o elenco promete ser um marco na preparação para o hexagonal final das Eliminatórias e para o sonho do hexacampeonato mundial em 2026





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