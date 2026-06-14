Transição para o novo modelo tributário: especialistas alertam para impactos além das mudanças fiscais

A transição para o novo modelo tributário vai além das mudanças fiscais e deve pressionar sistemas, fluxo de caixa, integração de dados e gestão de pessoas nas companhias.

Especialistas alertam que a transição para o novo modelo tributário vai além das mudanças fiscais e deve pressionar sistemas, fluxo de caixa , integração de dados e gestão de pessoas nas companhias.

O debate público ainda está concentrado nas mudanças de alíquotas e obrigações fiscais, mas especialistas alertam que os impactos da transição também vão atingir tecnologia, fluxo de caixa, rastreabilidade de dados, integração de sistemas e gestão de pessoas. A transição para o novo modelo também deve ampliar a demanda por profissionais preparados para lidar com novas rotinas e com a integração entre áreas fiscais, financeiras e tecnológicas.

Empresas que investirem desde já em tecnologia e capacitação de equipes terão mais condições de atravessar a mudança com menos dificuldades. A necessidade de rastrear informações ao longo de toda a cadeia operacional deve acelerar a modernização dos sistemas, especialmente em empresas que ainda dependem de bases de dados pouco padronizadas. A transição para o novo modelo também deve ampliar a demanda por profissionais preparados para lidar com novas rotinas e com a integração entre áreas fiscais, financeiras e tecnológicas.

O novo modelo exigirá integração entre áreas como tributário, financeiro, jurídico, compras, vendas e TI. Sem automação e governança de dados, as empresas podem enfrentar bloqueios fiscais, perda de créditos tributários e dificuldades no fluxo de caixa. O grande desafio será manter a previsibilidade financeira em um ambiente onde parte dos recursos deixa de transitar integralmente pela empresa, exigindo acompanhamento mais rápido e detalhado sobre o impacto financeiro real das operações





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