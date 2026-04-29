Transição Energética, Resultados Corporativos e Cenário Político em Foco

Notícias sobre metas de eliminação de combustíveis fósseis, resultados financeiros de empresas como Adidas, Samsung, GSK e Iberdrola, e a sabatina do Advogado-Geral da União para o STF.

A transição energética global ganha um novo impulso com o anúncio de metas ambiciosas para a eliminação gradual de combustíveis fósseis , exemplificado pelo plano delineado pelo governo francês.

Este mapa estratégico define prazos concretos para a descontinuação do uso de carvão até 2040, petróleo até 2045 e gás natural até 2050, sinalizando um compromisso firme com a redução da dependência de fontes de energia consideradas ‘sujas’ e com a mitigação dos impactos das mudanças climáticas. A iniciativa francesa se alinha a um movimento crescente em escala internacional, onde diversos países e organizações buscam acelerar a adoção de energias renováveis e reduzir as emissões de gases de efeito estufa.

A recente reunião em Santa Marta, na Colômbia, entre a Ministra do Clima colombiana, Irene Vélez, e a Ministra do Clima dos Países Baixos, Stientje van Veldhoven, ilustra esse esforço colaborativo global, com foco na busca por um ‘tratado de não proliferação de combustíveis fósseis’. A escolha de Santa Marta como palco para essa discussão estratégica não é aleatória, considerando a importância histórica e cultural da cidade, lar do libertador Simón Bolívar e próxima ao local de nascimento do renomado escritor Gabriel García Márquez.

A cidade, com seus 550 mil habitantes, pode se tornar um símbolo da luta por um futuro energético mais sustentável. Além dos esforços governamentais em direção à transição energética, o cenário econômico global demonstra um desempenho variado entre diferentes setores. Empresas de diversos segmentos apresentaram resultados financeiros significativos no primeiro trimestre do ano. A Adidas, por exemplo, registrou um lucro líquido de 482 milhões de euros, representando um aumento de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior.

As vendas líquidas da companhia alemã atingiram 6,59 bilhões de euros, um crescimento de 7,1%. No setor tecnológico, a Samsung Electronics reportou uma receita de 23,727 trilhões de won, com um lucro operacional de 1,674 trilhão de won, demonstrando um aumento de 4,3% na receita em comparação com o ano anterior. A indústria farmacêutica também apresentou resultados positivos, com a GSK (GlaxoSmithKline) gerando uma receita de US$ 15,29 bilhões, superando os US$ 13,59 bilhões do ano anterior.

No entanto, nem todas as empresas registraram crescimento. A Iberdrola, empresa de energia espanhola, viu seu lucro líquido cair 15%, para 1,71 bilhão de euros no primeiro trimestre, apesar de manter uma perspectiva otimista para o restante do ano e revisar para cima suas projeções. No Brasil, o lucro gerencial de uma empresa não identificada atingiu R$ 3,788 bilhões nos três primeiros meses do ano, enquanto o lucro contábil foi de R$ 3,725 bilhões.

Esses dados demonstram a complexidade do cenário econômico atual, com setores em expansão e outros enfrentando desafios. Paralelamente aos desenvolvimentos econômicos e ambientais, o cenário político brasileiro também está em foco. A indicação de um novo Ministro para o Supremo Tribunal Federal (STF) está em andamento, com o Advogado-Geral da União (AGU) sendo sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

Após a sabatina, a indicação será submetida à análise do plenário do Senado, onde serão necessários 41 votos para a aprovação. A aprovação do novo Ministro do STF é crucial para o funcionamento do Poder Judiciário e para a garantia da aplicação da lei. Outro tema em discussão no Congresso Nacional é a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que visa ao fim da escala 6x1 para policiais militares.

O relator da PEC afirmou que a proposta não se alinha a nenhuma ideologia política específica, buscando atender às necessidades e demandas da categoria. A aprovação da PEC pode ter um impacto significativo nas condições de trabalho dos policiais militares e na segurança pública.

A diversidade de temas em debate – transição energética, resultados corporativos, nomeação de ministros e reformas legislativas – reflete a dinâmica complexa e multifacetada do cenário global e nacional, exigindo atenção constante e análise cuidadosa para a tomada de decisões informadas e responsáveis





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