Transferência do volante João Gomes para o Atlético de Madrid tem aprovação

A transferência de João Gomes, volante do Wolverhampton para o Atlético de Madrid, está sendo aceita pelos dois clubes. O jogador, contratado pelo Wolverhampton por cerca de 45 milhões de euros, terá direito a Fatia do Negócio (4%) e Mecanismo de Solidaridade (4%) no Flamengo.

João Gomes , volante no Wolverhampton e ex-jogador do Flamengo , tem sua transferência para o Atlético de Madrid encaminhada. O jogador de 25 anos será vendido pelo clube inglês por cerca de 45 milhões de euros, com direito a Fatia do Negócio (4%) e Mecanismo de Solidaridade (4%) do Flamengo .

Se os valores forem confirmados, o clube carioca faturará R$ 26 milhões, e outro valor por Mecanismo de Solidaridade (1,8 milhão de euros, aproximadamente R$ 10,4 milhões). João Gomes, que estreou no futebol profissional em 2020, jogou 122 jogos com 4 gols e 4 assistências no Flamengo, e tem-se destacado na temporada 2025/26 com 39 jogos, um gol e 3 assistências





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