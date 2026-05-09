Transferência de João Gomes pelo Flamengo a render R$ 35 milhões ao clube

A transferência de João Gomes, volante do Wolverhampton, para o Atlético de Madrid pode render R$ 35 milhões ao Flamengo, pois o clube carioca detém uma parte de sua venda. João Gomes, doformado no Flamengo, foi vendido pelo Rubro-Negro por 18,7 milhões de euros em 2023 e o Rubro-Negro retêm seus direitos econômicos com uma porcentagem. O mecanismo de solidariedade do Flamengo rende ainda mais dinheiro. João Gomes vai disputar a Champions League pela primeira vez na carreira, com a equipe de Diego Simeone garantida na próxima edição. A realidade é diferente do Wolverhampton, que já está rebaixado.

A transferência do volante João Gomes do Wolverhampton-ING ao Atlético de Madrid-ESP pode render R$ 35 milhões aos cofres do Flamengo . Isso porque a equipe carioca detém uma porcentagem de venda do jogador.

Formado na base do Flamengo, João Gomes foi vendido ao clube inglês por 18,7 milhões de euros em 2023, e o Rubro-Negro manteve 10% dos direitos econômicos do jogador. Além disso, o clube carioca tem direito à 3,5% da transação pelo mecanismo de solidariedade. O montante total chega a aproximadamente R$ 35 milhões, de acordo com o 'ge'. Na atual temporada, o jogador de 25 anos atuou em 39 partidas e marcou um gol, além de distribuir três assistências.

João Gomes também vive a expectativa de uma convocação para a próxima Copa do Mundo. Ele esteve presente nos compromissos da Seleção Brasileira em outubro de 2025, quando a equipe de Carlo Ancelotti disputou dois amistosos, contra Japão e Coréia do Sul.

Caso feche com o Atlético de Madrid, João Gomes terá a oportunidade de disputar a Champions League pela primeira vez na carreira, já que a equipe de Diego Simeone se garantiu na próxima edição da competição com o quarto lugar do Campeonato Espanhol. A realidade é totalmente diferente da vivida pelo brasileiro atualmente. Com apenas 18 pontos somados em 35 rodadas, o Wolverhampton já está rebaixado desde a 33° rodada da Premier League.

João Gomes no Flamengo João Gomes estreou profissionalmente pelo Flamengo em novembro de 2020, aos 19 anos. O meia deixou a Gávea com 122 partidas disputadas, quatro gols e quatro assistências, além de conquistar uma Libertadores (2022), um Campeonato Brasileiro (2020), um Supercopa do Brasil (2021), uma Copa do Brasil (2022) e dois Campeonatos Cariocas (2020 e 2021)





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