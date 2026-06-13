Transferência de ex-banqueiro depende de formalidade adicional

A transferência do ex-banqueiro Marcelo Túlio da Silveira Vorcaro da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal para o Complexo Penitenciário da Papuda depende de uma formalidade adicional, a rejeição formal da Procuradoria-Geral da República.

A transferência do ex-banqueiro Marcelo Túlio da Silveira Vorcaro da Superintendência da Polícia Federal (PF) no Distrito Federal para o Complexo Penitenciário da Papuda depende de uma formalidade adicional.

Junto com a rejeição da proposta, encaminhada por e-mail aos advogados na quinta-feira (11), os delegados da Polícia Federal (PF) pediram ao ministro que ordene a transferência do ex-banqueiro da Superintendência da PF no Distrito Federal para o Complexo Penitenciário da Papuda, onde ele estava até março, quando começou a negociação para uma colaboração. Em tese, a volta de Vorcaro para a Penitenciária Federal do DF é uma consequência natural do fracasso das negociações, uma vez que a decisão de Mendonça de permitir que ele fosse para a Superintendência se justificava pela necessidade de ele se reunir com os advogados para preparar a delação.

Desde então já foram duas tentativas, com as duas propostas rejeitadas pela Polícia Federal. Mas ainda falta uma coisa para que se defina se Vorcaro vai mesmo para a Papuda: a rejeição formal da Procuradoria-Geral da República. Enquanto a PGR não der sua opinião formal, não há como dar as negociações por encerradas. É uma etapa formal do processo, mas precisa ocorrer.

Até porque na primeira rodada de conversa, quando a PF recusou a proposta de Vorcaro, a PGR teve postura diferente. Os procuradores deixaram aberta a possibilidade de uma nova tentativa e a PF voltou à mesa de negociação. Por isso, enquanto a PGR não se manifestar formalmente, Vorcaro vai ficando na Superintendência da Polícia Federal





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