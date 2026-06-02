Tramitação da PEC na Câmara pode levar até 30 dias

O processo de tramitação do projeto de emenda constitucional (PEC) na Câmara dos Deputados pode levar até 30 dias para a apresentação de um parecer final pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

O processo de tramitação do projeto de emenda constitucional ( PEC ) na Câmara dos Deputados pode levar até 30 dias para a apresentação de um parecer final pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Nessa etapa, é possível a inclusão de emendas de mérito ou de admissibilidade, com a necessidade de uma maioria simples para inclusão da emenda. Após aprovação na CCJ, a pauta seria encaminhada para o plenário da Casa.

No entanto, uma tramitação adicional poderia ocorrer com o envio da PEC para alguma outra comissão, como a Comissão de Assuntos Econômicos, para a possibilidade de inclusão de novas mudanças. Se for encaminhada para uma comissão especial, poderia haver um novo prazo para a apresentação de emendas ao texto, que, se incluídas, poderiam fazer o texto voltar para nova análise na CCJ.

Caso siga direto da comissão para o plenário, a pauta poderia contar com cinco sessões para deliberações, análises e debates. É somente no final desse processo que o projeto passaria para a votação dos senadores em dois turnos, com uma interstício de cinco sessões entre os dois turnos - algo que pode ser derrubado se houver uma acordo entre as lideranças dos partidos, assim como alterações em outros passos da tramitação.

Se não houver mudanças no mérito do texto, como a inclusão de emendas, a PEC passa a valer com promulgação em sessão solene pelas Mesas Diretoras da Câmara e do Senado, sem a necessidade de sanção do presidente da República. No entanto, a aprovação com mudanças exige o regresso do projeto para a Câmara para uma votação das alterações. A decisão em dois turnos necessita de 49 votos positivos para aprovação (2/3 dos senadores) em cada uma das etapas.

Caso aprovado, o texto parte para promulgação pelas Mesas Diretoras das duas Casas ou volta para a Câmara para a votação de emendas de mérito do processo





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