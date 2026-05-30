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Trago Seu Amor: filme com Giovanna Grigio e Diego Martins tem cena inédita divulgada

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Trago Seu Amor: filme com Giovanna Grigio e Diego Martins tem cena inédita divulgada
Trago Seu AmorGiovanna GrigioDiego Martins
📆5/30/2026 10:47 PM
📰jornalodia
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Novas fotos e cena inédita do filme 'Trago Seu Amor', estrelado por Giovanna Grigio e Diego Martins, foram divulgadas. A comédia romântica com elementos de fantasia estreia em 11 de junho.

O filme ' Trago Seu Amor ' teve novas fotos e uma cena inédita divulgadas pela distribuidora H2O Films na última sexta-feira, 29 de novembro. A produção, estrelada por Giovanna Grigio , conhecida por seu trabalho em 'Chiquititas', e dirigida por Claudia Castro, que também dirigiu 'Ela Disse, Ele Disse', tem estreia prevista para 11 de junho.

Na cena revelada, Diego Martins, ator de 'Terra e Paixão', aparece encaminhando duas amigas para um atendimento com a personagem de Giovanna. O longa-metragem acompanha a história de Mia, uma jovem bruxa que tem o poder de, com um simples beijo, fazer com que a pessoa enfeitiçada retorne ao seu verdadeiro amor. Mia trabalha unindo casais, mas não acredita no amor.

Sua vida muda quando ela encontra um casal discutindo em um bar e decide ajudar Yuri, interpretado por João Manoel, em seu relacionamento com René, vivido por Jê Soares. No meio dessa tentativa, Mia acaba se apaixonando pela personagem de Jê Soares. O roteiro é assinado por Letícia Fudissaku, e a produção é da TvZero. Além do elenco principal, o filme conta com participações especiais de Cauã Reymond, Lorena Comparato e Cláudio Gabriel.

A trama promete uma mistura de romance e fantasia, explorando temas como destino, livre-arbítrio e a busca pelo amor verdadeiro. A direção de Claudia Castro busca trazer uma sensibilidade para a narrativa, equilibrando momentos de humor e emoção. As filmagens ocorreram em locações do Rio de Janeiro, aproveitando a atmosfera urbana e boêmia da cidade. O filme 'Trago Seu Amor' é aguardado pelo público jovem e adulto, especialmente pelos fãs de Giovanna Grigio e Diego Martins.

Com uma abordagem original sobre o conceito de feitiço de amor, a produção se destaca por seu roteiro inteligente e personagens cativantes. A cena divulgada mostra Diego Martins conduzindo duas amigas ao encontro de Mia, indicando o início da jornada de autodescoberta da protagonista. A expectativa é que o filme arrebate o público com sua mensagem de que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados.

A distribuidora H2O Films aposta no potencial da obra, que já gerou burburinho nas redes sociais. O elenco diverso e a temática LGBTQ+ também são pontos fortes, já que o casal formado por Yuri e René é um dos focos da narrativa. A inclusão de personagens queer em um filme de bruxaria traz uma representatividade importante para o cinema nacional. Com lançamento marcado para junho, mês do orgulho LGBTQ+, a escolha não parece ser por acaso.

O diretor de fotografia, que trabalhou em produções anteriores da TvZero, garante uma estética visualmente rica, com jogos de luz e sombra que remetem ao universo mágico. A trilha sonora original, composta especificamente para o filme, promete embalar as cenas românticas e os momentos de tensão. Em suma, 'Trago Seu Amor' é uma aposta ousada no cinema brasileiro contemporâneo, combinando elementos de fantasia com um olhar moderno sobre relacionamentos.

A pré-venda de ingressos já está disponível em algumas plataformas, e os fãs aguardam ansiosamente por mais novidades. A produção independente mostra que é possível criar conteúdo de qualidade com orçamento limitado, mas com muito talento envolvido. O sucesso de 'Trago Seu Amor' poderá abrir portas para novas histórias do gênero no país. Fique atento para mais informações sobre pré-estreias e eventos especiais relacionados ao filme

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