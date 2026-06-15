Acidente durante gravação de série resultou na morte de profissional de 56 anos, Luiz Fernando Martins, em Rio de Janeiro. A produção suspendeu, autoridades investigam e familiares recebem apoio da indústria. O corpo será sepultado na próxima segunda-feira. O incidente reflete a necessidade de reforçar os protocolos de segurança nas filmagens.

O acidente que tirou a vida de Luiz Fernando Martins, de 56 anos, aconteceu no dia 14 de junho durante as gravações de uma série de drama em pleno Rio de Janeiro.

O profissional, especializado em suportes de palco, estava no processo de montagem de cenários quando se viu envolvido em um inesperado incidente que resultou em ferimentos graves. A equipe de segurança imediatamente reagiu, movendo as máquinas e interrompendo a filmagem para garantir que todos os demais integrantes do set estivessem seguros. Luiz foi encaminhado ao hospital local para tratamentos de urgência e suporte de emergência médica, mas, infelizmente, não resistiu às complicações causadas pelos danos.

Consequentemente, a produção foi suspensa de forma imediata, e todo o equipamento estava em péssimas condições, ressaltando a gravidade da situação e a necessidade imperativa de revisar protocolos de segurança. Disney, o gigante das produções televisivas com projeto no qual o acordo estava relacionado, lamentou profundamente o ocorrido e expressou que o profissional recebeu assistência médica precoce.

Em comunicado, a produtora AfroReggae, responsável por parte da filmagem, denunciou o triste fato e afirmou que está oferecendo apoio às famílias e acompanhando os trâmites legais. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, que aluguela o espaço de gravação, declarou que está acompanhando de perto as investigações das autoridades policiais e que também será patente de orientação à segurança.

O corpo de Luiz Fernando Martins será sepultado nesta segunda-feira, dia 15, às 17h, no Cemitério São Francisco Xavier, após o velório marcado às 14h30 na Capela A, onde amigos e colegas de trabalho se reunirão para prestar homenagens e lembrar a sua alegria, acolhimento e gentileza nas redes sociais. A delegacia de homicídios está comprometida em buscar as circunstâncias exatas da morte, buscando compreender todas as nuances do evento e garantir que futuros acidentes sejam evitados.

A equipe de produção, muito abalada, mantêm a esperança de que a investigação descobrirá os caminhos que levaram ao trágico acidente. Os empregadores e colaboradores ficaram devastados, e muitos de nós, que trabalhamos no setor audiovisual, permanecemos alerta para formas de reforçar a segurança em todas as filmagens. Enquanto os filmamentos são suspensos, a atriz protagonista confirma que a série será retomada apenas após a conclusão do memorial e respeitando o momento para que o estúdio dê continuidade ao projeto.

Por fim, esta trágica perda vai falar até o futuro das normas de trabalho da indústria cinematográfica, reforçando a necessidade de protocolos rigorosos e o treinamento de eventuais incidentes no set. O legado de Luiz Fernando Martins será lembrado não só no palco da carreira, mas também na asciência coletiva de que a segurança deve ser prioridade absoluta em qualquer ambiente de produção





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