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Tragédia no Líbano: Morrem brasileiros em ataque israelense

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Tragédia no Líbano: Morrem brasileiros em ataque israelense
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📆4/28/2026 8:26 AM
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Um menino brasileiro de 11 anos e seus pais morreram em um bombardeio israelense no Líbano durante um cessar-fogo. O Itamaraty lamenta o ocorrido e condena a violência na região.

O Itamaraty confirmou o falecimento de brasileiros no Líbano , em um trágico incidente ocorrido em meio a tensões contínuas na região. A vítima mais jovem é o menino Ali Ghassan Nader, de 11 anos, juntamente com sua mãe, Manal Jaafar, ambos brasileiros, e seu pai, Ghassan Nader, de nacionalidade libanesa.

A família foi atingida por um ataque israelense enquanto retornava à sua residência na cidade de Bint Jeil, no sul do Líbano, durante um período de cessar-fogo, com o objetivo de recolher alguns pertences. Segundo relatos do tio de Ali, Bilal Nader, a família havia deixado a casa anteriormente, mas decidiu retornar durante a trégua para resgatar objetos pessoais. Infelizmente, foram surpreendidos por um novo bombardeio que resultou na morte de Ali e de seus pais.

O corpo de Ghassan e Manal ainda não foi localizado, devido à destruição causada pelo impacto, que reduziu a casa de três andares a escombros. O filho mais velho do casal, que também estava presente no local, sobreviveu ao ataque e está se recuperando. A notícia do falecimento da família brasileira ocorre em um contexto de escalada de violência no sul do Líbano, onde ataques israelenses recentes já causaram a morte de pelo menos 14 pessoas e ferimentos em 37.

O Itamaraty expressou suas sinceras condolências aos familiares das vítimas e reiterou sua condenação aos ataques, tanto por parte das forças israelenses quanto do Hezbollah, grupo extremista libanês apoiado pelo Irã. O governo brasileiro tem defendido a retirada imediata das tropas israelenses do Líbano e a extensão do cessar-fogo, incluindo a garantia da soberania libanesa. A embaixada brasileira em Beirute está prestando assistência à família dos brasileiros falecidos.

O cessar-fogo, inicialmente estabelecido em 16 de abril e prorrogado até a segunda quinzena de maio, tem sido repetidamente violado por ambos os lados, com trocas de ataques mesmo durante a vigência da trégua. A situação permanece instável e preocupante, com o risco de novos incidentes e a necessidade urgente de uma solução pacífica e duradoura para o conflito

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