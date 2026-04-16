Tragédia na Áustria: Ex-goleiro de Arsenal e Juventus, Alex Manninger, morre em colisão com trem

O mundo do futebol lamenta a perda de Alex Manninger, 48 anos, que faleceu após seu carro colidir com um trem em um cruzamento na Áustria. O ex-goleiro com passagens por Arsenal e Juventus era uma figura conhecida no esporte, tendo também defendido a Seleção Austríaca.

É com profunda tristeza que noticiamos o falecimento de Alex Manninger , ex-goleiro com passagens marcantes por clubes como Arsenal e Juventus . O austríaco, de 48 anos, perdeu a vida na manhã desta quinta-feira, dia 16, em decorrência de um trágico acidente de trânsito na Áustria. Seu carro foi violentamente atingido por um trem em um cruzamento próximo à cidade de Salzburg.

O incidente ocorreu por volta das 8h20, horário local. Segundo as informações da polícia, o veículo conduzido por Manninger sofreu um impacto severo da locomotiva e foi arrastado por uma considerável distância. Socorristas foram rapidamente acionados e chegaram ao local para prestar os primeiros socorros. Eles conseguiram resgatar o ex-atleta dos destroços do automóvel e empregaram todas as técnicas de reanimação disponíveis, incluindo o uso de um desfibrilador. Infelizmente, apesar de todos os esforços, Manninger não resistiu aos ferimentos e veio a falecer ainda no local do acidente. A polícia confirmou que ele estava sozinho no veículo e que nenhuma outra pessoa se feriu no ocorrido, de acordo com a BBC.

Manninger iniciou sua promissora carreira no futebol no clube de sua cidade natal, o Red Bull Salzburg. Ao longo de sua trajetória, defendeu as cores de catorze equipes renomadas por toda a Europa, incluindo gigantes como a Juventus, além de passagens por Siena e Udinese. No entanto, foi com a camisa do Arsenal que ele alcançou o ápice de sua carreira e deixou um legado duradouro. Entre os anos de 1997 e 2002, Manninger atuou em 64 partidas pelos Gunners, contribuindo decisivamente para as conquistas da Premier League e da FA Cup (Copa da Inglaterra). Sua importância para o Arsenal foi especialmente notada quando ele assumiu a titularidade na temporada 1997-1998, após uma lesão do goleiro David Seaman. Naquela ocasião, Manninger foi crucial para a vitória contra o West Ham em uma disputa de pênaltis, garantindo a classificação de sua equipe na Copa da Inglaterra.

Além de suas brilhantes atuações em clubes, Alex Manninger também vestiu a camisa da Seleção da Áustria, acumulando 33 partidas. Ele fez parte do elenco austríaco que disputou a Eurocopa de 2008, torneio sediado em seu país natal, um momento de grande orgulho para o futebol austríaco. O ex-goleiro era conhecido por sua dedicação, profissionalismo e pela segurança que transmitia em campo. Sua morte prematura representa uma perda significativa para o mundo do futebol, deixando saudades entre fãs, colegas de profissão e admiradores de seu talento. A notícia do acidente chocou a comunidade esportiva internacional, que se une em luto para prestar as últimas homenagens a Alex Manninger.





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