Tragédia na Ponte do Esqueleto: jovem morre em salto de rope jump sem segurança

Jovem de 21 anos morre ao ser arremessada de 40 metros de altura na Ponte do Esqueleto, em Limeira (SP), durante atividade de rope jump sem corda de segurança. Acidente reacende debate sobre responsabilidade entre União e município.

Em um trágico acidente ocorrido no último sábado, 13, a jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, morreu após ser lançada da Ponte do Esqueleto, estrutura localizada entre Limeira e Cordeirópolis, no interior paulista.

A vítima participava de uma atividade de rope jump, esporte radical que consiste em saltar de locais elevados preso a cordas, mas, segundo informações, não estava amarrada ao equipamento de segurança. O salto foi realizado de uma altura de aproximadamente 40 metros, equivalente a um prédio de 12 andares. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado, mas apenas constatou o óbito no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames.

A Ponte do Esqueleto é uma estrutura viária inacabada da antiga Rede Ferroviária Federal, desativada há anos e utilizada informalmente como ponto turístico para esportes radicais. Em 2024, outro acidente fatal ocorreu no local, envolvendo uma ciclista. Na ocasião, a Secretaria de Patrimônio da União solicitou que as prefeituras de Limeira e Cordeirópolis bloqueassem o acesso.

O bloqueio foi implementado por alguns meses, mas a reabertura foi discutida e defendida por empresários locais em sessão na Câmara de Vereadores de Limeira. Após a nova tragédia, a prefeitura de Limeira anunciou que processará o governo federal por omissão, alegando que desde 2025 vinha cobrando providências dos órgãos federais responsáveis pela ponte. A administração municipal afirmou que a fiscalização, manutenção e controle de acesso são de responsabilidade exclusiva da União, que não adotou medidas concretas.

Em contrapartida, a Secretaria de Patrimônio da União defende que os poderes públicos de todos os níveis precisam atuar conjuntamente para evitar definitivamente o acesso à ponte e coibir atividades ilegais. O advogado Arthur Rollo, ex-secretário nacional de Defesa do Consumidor, opinou que a responsabilidade é solidária: a União deve zelar pela área federal e impedir o acesso, enquanto o município deve fiscalizar empresas e profissionais que atuam sem alvará ou qualificação técnica.

Rollo alertou que o caso de Limeira serve de alerta para todo o país, já que mortes em atividades de aventura não são incomuns. O acidente reacende o debate sobre a necessidade de regulamentação e fiscalização de esportes radicais em áreas públicas, especialmente aquelas com histórico de acidentes. A sociedade cobra medidas urgentes para que novas tragédias sejam evitadas





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