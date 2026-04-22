Tragédia na Dutra: Explosão de Caminhão com Gás Deixa Quatro Mortos e Vários Feridos

Acidente envolvendo caminhão de GLP na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa, resultou em quatro mortes e feridos. Explosão causou grande destruição e interrupção no tráfego.

Um trágico acidente na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), próximo a Barra Mansa , no Sul Fluminense, resultou na morte de pelo menos quatro pessoas no último domingo (19).

O incidente envolveu o tombamento e subsequente explosão de um caminhão que transportava Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). A cena, capturada por vídeos que rapidamente se espalharam nas redes sociais, mostra a carreta perdendo o controle após uma curva, colidindo com a mureta central da rodovia e explodindo em questão de segundos. A intensidade da explosão foi tamanha que o gás e as chamas se propagaram rapidamente, criando um cenário de caos e destruição.

Um veículo branco, que seguia à frente do caminhão no momento do acidente, conseguiu evitar a explosão por uma margem estreita, enquanto diversos outros carros, incluindo um caminhão que aparentemente também transportava combustível, foram atingidos no sentido oposto da via. A rápida disseminação das imagens nas redes sociais, juntamente com relatos de testemunhas, ilustra a gravidade do ocorrido e a comoção que tomou conta da região.

A concessionária CCR RioSP, responsável pela administração da rodovia, mobilizou equipes de emergência imediatamente após receber o chamado, por volta das 14h55, para atender ao acidente ocorrido no quilômetro 273, pista sentido Rio de Janeiro. A complexidade da situação exigiu a atuação coordenada de bombeiros, equipes de resgate e autoridades locais para controlar o incêndio, prestar socorro aos feridos e liberar a via.

A investigação das causas do acidente está em andamento, com o objetivo de determinar os fatores que levaram à perda de controle do caminhão e à explosão. A análise de dados de tacógrafos, condições da pista e possíveis falhas mecânicas são algumas das linhas de investigação que estão sendo consideradas. A tragédia reacende o debate sobre a segurança no transporte de produtos perigosos e a necessidade de medidas mais rigorosas para prevenir acidentes semelhantes.

A fiscalização das condições dos veículos, a capacitação dos motoristas e a manutenção das rodovias são aspectos cruciais para garantir a segurança de todos os usuários das vias. Além das vítimas fatais, o acidente deixou um rastro de feridos. A CCR RioSP informou que, além do caminhão-tanque, três automóveis foram completamente destruídos pelas chamas e uma motocicleta ficou totalmente danificada. O motorista do caminhão e a passageira da motocicleta foram declarados mortos no local do acidente.

Um homem de 25 anos, com queimaduras que cobriam 97% do corpo, foi prontamente socorrido e encaminhado ao Hospital São João Batista (HSJB) em Volta Redonda, mas infelizmente não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. A prefeitura de Volta Redonda confirmou o óbito. Outra vítima identificada foi o 2º Sargento Brendon Teodoro Marinato, um monitor do Curso de Engenharia da prestigiada Academia Militar das Agulhas Negras (Aman).

A academia expressou profundo pesar pela perda do sargento Brendon, destacando sua dedicação e profissionalismo. A comoção se estendeu à comunidade militar, que lamentou a perda de um colega e amigo. No HSJB, um paciente de 42 anos, que sofreu traumatismo craniano e fratura de fêmur, passou por uma cirurgia complexa e permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado estável e consciente. Ele aguarda uma nova intervenção cirúrgica para completar o tratamento.

Outro paciente, um jovem de 19 anos com ferimentos na perna esquerda, foi submetido a uma cirurgia para a remoção de estilhaços e recebeu alta médica, com orientações para dar continuidade ao tratamento em casa. A equipe médica do HSJB tem prestado todo o suporte necessário aos pacientes, buscando garantir a melhor recuperação possível. O impacto do acidente na Rodovia Presidente Dutra foi significativo, causando interrupções no tráfego e longas filas de veículos.

A CCR RioSP trabalhou intensamente para liberar a via o mais rápido possível, realizando a remoção dos destroços e a limpeza da área afetada. A operação de resgate e a investigação do acidente contaram com o apoio de diversas autoridades, incluindo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil.

A PRF está responsável pela investigação das causas do acidente, buscando determinar se houve alguma infração de trânsito ou falha mecânica que possa ter contribuído para o ocorrido. O Corpo de Bombeiros atuou no combate às chamas e no resgate das vítimas, enquanto a Defesa Civil prestou apoio logístico e assistência humanitária. A tragédia serve como um alerta para a importância da prevenção de acidentes e da conscientização sobre os riscos envolvidos no transporte de produtos perigosos.

É fundamental que as empresas transportadoras adotem medidas rigorosas de segurança, como a realização de inspeções periódicas nos veículos, a capacitação dos motoristas e o cumprimento das normas de trânsito. Além disso, é essencial que os órgãos fiscalizadores intensifiquem a fiscalização das rodovias, garantindo que as condições da pista estejam adequadas e que os veículos estejam em conformidade com as exigências de segurança.

A colaboração entre empresas, órgãos fiscalizadores e a sociedade em geral é fundamental para construir um sistema de transporte mais seguro e eficiente, capaz de proteger vidas e evitar tragédias como a que ocorreu na Rodovia Presidente Dutra





jornalodia / 🏆 9. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Acidente Explosão Rodovia Presidente Dutra GLP Barra Mansa Mortes Feridos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Acidente entre van, caminhonete e caminhão deixa oito mortos em GoiásDe acordo com o Corpo de Bombeiros, das oito pessoas que morreram, sete estavam na van e uma, na caminhonete.

Read more »

Batida entre carro e caminhão deixa dois mortos e quatro feridos em MGAcidente na MGC-497 em Uberlândia mata dois após caminhão com falha nos freios invadir a contramão e bater de frente com um carro nesta segunda-feira (20).

Read more »

Incêndio em caminhão bloqueia Rodovia Anhanguera em OsascoUm caminhão pegou fogo na Rodovia Anhanguera, na altura de Osasco, gerando interdição temporária. Não houve feridos e o trânsito foi controlado rapidamente pelas autoridades.

Read more »

Oito pessoas morrem em acidente entre caminhonete, caminhão e van em GoiásBatida também deixou ainda outros oito feridos

Read more »

Choque entre carro e caminhão mata seis pessoas da mesma família em MGDe acordo com os bombeiros, no carro estavam pai, mãe, três filhos e a avó materna

Read more »

Vídeo mostra explosão de carreta que matou 4 na Via Dutra em Barra MansaExplosão na Via Dutra em Barra Mansa matou quatro pessoas no domingo; imagens mostram o tombamento do veículo e o início do incêndio que interditou a rodovia.

Read more »