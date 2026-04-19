Tragédia na BR-376: Socorrista do Samu descobre filho entre vítimas fatais de grave acidente

Um profissional do SAMU foi acionado para atender a um acidente fatal na BR-376, em Mauá da Serra (PR), sem saber que seu próprio filho estava entre as vítimas. O jovem, que dirigia o veículo capotado, não resistiu aos ferimentos. Outras quatro pessoas no carro foram ejetadas e socorridas em estado grave.

Uma ocorrência trágica abalou a madrugada deste sábado, 18 de março, na BR-376 , no município de Mauá da Serra, no Paraná. Um socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( SAMU ) foi chamado para atender a um grave acidente de trânsito sem ter a menor ideia de que um de seus próprios filhos estaria entre as vítimas fatais .

O acidente ocorreu no km 290 da rodovia, segundo informações confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ao chegar ao local e iniciar os procedimentos de socorro, o profissional da linha de frente da saúde de emergência se deparou com a devastadora realidade de reconhecer seu filho como uma das pessoas envolvidas na colisão. A vítima fatal era o condutor do veículo que, segundo relatos, capotou na pista.

A equipe de socorro, composta pelo pai e outros colegas, agiu rapidamente para tentar salvar vidas, mas, infelizmente, o jovem não resistiu aos ferimentos severos e teve o óbito constatado ainda no local do sinistro. A notícia chocou profundamente a comunidade e os colegas de trabalho do socorrista, que em seu dia a dia se dedica a salvar vidas, e agora precisa lidar com uma perda pessoal de proporções inimagináveis.

De acordo com os relatos da PRF, o carro em que estavam as vítimas transportava outras quatro pessoas além do motorista. A dinâmica do acidente envolveu um capotamento, o que resultou na ejeção de todos os ocupantes do veículo para fora do automóvel. Os sobreviventes foram prontamente socorridos pelas equipes de emergência e encaminhados a hospitais da região em estado grave.

A gravidade das lesões de um dos sobreviventes é particularmente preocupante: a pessoa foi lançada para fora do veículo e, em um evento ainda mais chocante, foi atropelada por outros dois carros que passavam pela rodovia. Existe um sério risco de amputação de uma das pernas dessa vítima, evidenciando o quão violento foi o impacto e o desenrolar dos acontecimentos.

A Polícia Civil do Paraná já iniciou as investigações para apurar as exatas circunstâncias que levaram ao trágico acidente. A perícia técnica estará analisando as marcas na pista, o estado dos veículos envolvidos e coletando depoimentos para determinar as causas e possíveis responsabilidades pelo ocorrido. A rodovia BR-376 é conhecida por apresentar trechos perigosos, e a investigação buscará identificar se fatores como excesso de velocidade, condições da via ou falhas mecânicas contribuíram para a tragédia.

O sepultamento da vítima jovem está previsto para a manhã deste domingo, 19 de março, no Cemitério Municipal de Mauá da Serra. A cidade e os arredores se unem em luto e solidariedade para prestar as últimas homenagens ao jovem e oferecer apoio ao socorrista e sua família neste momento de profunda dor e consternação. A comunidade do SAMU e demais profissionais de saúde da região manifestaram seu pesar e ofereceram suporte ao colega.

A sociedade se pergunta como um profissional que dedica sua vida a cuidar do próximo em momentos de extrema vulnerabilidade possa ser submetido a uma prova tão cruel. A investigação policial tem como objetivo esclarecer todos os detalhes, mas o impacto emocional e a dor da família são imensuráveis. A perda de uma vida jovem em circunstâncias tão trágicas é sempre um golpe duro para todos, e quando o fato envolve um profissional tão dedicado a salvar vidas e um membro de sua própria família, a dor se multiplica. O acidente serve como um doloroso lembrete sobre a fragilidade da vida e a importância da segurança no trânsito, além de ressaltar a dedicação e os sacrifícios enfrentados pelos profissionais que atuam na linha de frente em situações de emergência





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