Tragédia na Austrália: Corpo de menina indígena Kumanjayi Little Baby é encontrado após desaparecimento

O corpo de Kumanjayi Little Baby, uma menina indígena de 5 anos desaparecida perto de Alice Springs, Austrália, foi encontrado. A polícia suspeita de Jefferson Lewis, parente distante, e o considera o principal suspeito. A comunidade está devastada.

A Austrália está em luto após a trágica descoberta do corpo de Kumanjayi Little Baby , uma menina indígena de apenas cinco anos que desapareceu de um acampamento aborígine perto de Alice Springs no último sábado.

A Polícia do Território do Norte confirmou a descoberta do corpo nesta quinta-feira, desencadeando uma onda de tristeza e choque em todo o país. A menina foi vista pela última vez sendo colocada para dormir em Old Timers Camp, uma área governamental destinada a abrigar povos aborígines que se encontram em Alice Springs. Desde então, uma extensa operação de busca mobilizou policiais, voluntários e membros da comunidade local, todos unidos na esperança de encontrar a criança sã e salva.

A investigação rapidamente se concentrou em Jefferson Lewis, um parente distante da menina, que também desapareceu no mesmo período. Lewis, que havia sido libertado da prisão apenas seis dias antes do desaparecimento de Kumanjayi, foi visto de mãos dadas com a menina na noite anterior ao seu desaparecimento, levantando sérias suspeitas sobre seu envolvimento no caso. As autoridades policiais expressaram forte convicção de que Lewis é o responsável pela morte da criança.

O investigador-chefe Peter Malley declarou à imprensa local que acreditavam que ele havia assassinado Kumanjayi Little Baby e fez um apelo direto ao suspeito, afirmando que a polícia estava empenhada em encontrá-lo. Uma peça de roupa íntima infantil encontrada perto do acampamento forneceu evidências cruciais, com exames forenses confirmando a presença de DNA tanto da menina quanto de Lewis. O histórico criminal de Lewis, que inclui prisões por violência doméstica e familiar, intensificou ainda mais as suspeitas.

A polícia acredita que Lewis está recebendo auxílio para permanecer foragido, o que dificulta significativamente sua localização. Sem acesso a telefone celular, conta bancária ou veículo, o rastreamento do suspeito se tornou um desafio complexo. A polícia intensificou as buscas em áreas de mata e deserto ao redor da comunidade, empregando táticas de investigação tradicionais, como buscas porta a porta e revistas em residências.

A ministra-chefe do Território do Norte, Lia Finocchiaro, expressou a profunda tristeza e desespero que tomaram conta de toda a região durante os cinco dias de busca. A descoberta do corpo de Kumanjayi Little Baby representa o pior desfecho possível para uma comunidade que esperava ansiosamente por um final feliz. O comissário de Polícia do Território do Norte, Martin Dole, descreveu a situação como devastadora.

A mãe da menina, em uma declaração emocionante divulgada pela BBC, expressou seu amor incondicional pela filha e lamentou profundamente sua perda. Ela compartilhou sua dor e sua fé, afirmando que Kumanjayi agora estava no céu com o resto da família e com Jesus, e que um dia se reuniria com ela.

A identificação da vítima como Kumanjayi Little Baby reflete a sensibilidade cultural das comunidades aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres, onde a menção do nome, a divulgação de imagens ou a reprodução da voz de pessoas falecidas sem a autorização da família são consideradas violações dos protocolos tradicionais de luto. Este caso trágico ressalta a importância de respeitar e proteger os direitos e a cultura dos povos indígenas, ao mesmo tempo em que se busca justiça para as vítimas de crimes hediondos.

A comunidade australiana se une em luto e exige respostas, enquanto a polícia continua a caçada a Jefferson Lewis, o principal suspeito neste caso chocante





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