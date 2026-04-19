Tragédia na Academia: Laudos Apontam Lesões Pulmonares Graves Após Morte de Aluna em SP; Sócios Indiciados

Juliana Faustino Bassetto morreu em decorrência de graves lesões pulmonares após nadar na piscina de uma academia em São Paulo. Seu marido e outro adolescente também foram afetados. Peritos investigam a possibilidade de intoxicação por produtos químicos, e os sócios da academia foram indiciados por homicídio com dolo eventual.

Uma tragédia abalou São Paulo após a morte de Juliana Faustino Bassetto, que veio a óbito em fevereiro deste ano em decorrência de graves lesões pulmonares , conforme apontam laudos do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal. A professora participava de uma aula de natação na academia C4 Gym, localizada na Zona Leste da cidade, e sentiu-se mal logo após a atividade, juntamente com seu marido, Vinícius de Oliveira.

Ambos foram encaminhados para o Hospital Santa Helena, em Santo André. Infelizmente, Juliana sofreu uma parada cardíaca e não resistiu, enquanto seu marido permanece internado em estado grave. Um adolescente de 14 anos, que também frequentava a piscina, encontra-se em situação crítica. Os exames detalhados revelaram extensas lesões em diversas partes do corpo de Juliana, incluindo cabeça, fígado, rins e, de forma notória, os pulmões. A gravidade dessas lesões pulmonares levanta sérias questões sobre as circunstâncias do ocorrido. Especialistas consultados pelo g1 apresentaram duas hipóteses principais para explicar a causa do mal-estar e, tragicamente, da morte. A primeira sugere uma interação perigosa entre compostos clorados e substâncias ácidas na piscina, que poderiam ter liberado um ambiente químico altamente tóxico. A segunda hipótese considera a possibilidade de uma mistura inadequada de produtos químicos utilizados na limpeza da piscina, que poderia ter gerado gás cloro, uma substância extremamente nociva à saúde humana e potencialmente letal. Os peritos, em sua análise, indicaram que uma combinação incorreta dos materiais encontrados na academia poderia ter resultado na formação de gases irritantes. Contudo, os laudos ainda não confirmam de forma definitiva que esses elementos químicos foram os causadores diretos da morte de Juliana ou do mal-estar dos demais frequentadores afetados. Em resposta à gravidade da situação, os três sócios da academia C4 Gym – Cezar Augusto Miguelof Terração, Cesar Bertolo Cruz e Celso Bertolo Cruz – foram indiciados pelo crime de homicídio com dolo eventual. Esta modalidade de crime se configura quando o agente assume o risco de produzir um resultado, como a morte, mesmo que não tenha a intenção direta de causá-la. Embora tenha havido um pedido de prisão temporária para os sócios, este foi negado pela Justiça. A defesa dos empresários declarou que eles se colocarão integralmente à disposição das autoridades e cumprirão todas as determinações judiciais. Entretanto, os advogados dos sócios argumentam que ainda não tiveram acesso ao laudo completo da necropsia realizado pelo Instituto Médico Legal, e que este documento ainda não foi incluído formalmente no inquérito policial. Eles sustentam que, até o momento, apenas o laudo da água da piscina foi disponibilizado, e que este não teria apresentado quaisquer evidências materiais que comprovem a ocorrência de uma reação química prejudicial à saúde. A Secretaria da Segurança Pública, em nota oficial, confirmou que a Polícia Civil está conduzindo uma investigação minuciosa por meio de inquérito instaurado pelo 42º Distrito Policial (Parque São Lucas), com o objetivo de esclarecer todas as circunstâncias do caso e determinar as possíveis responsabilidades dos envolvidos. A comunidade aguarda ansiosamente por respostas e justiça neste caso lamentável





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Acidente Em Academia Lesões Pulmonares Gás Tóxico Homicídio Doloso Eventual Investigação Policial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Voo fantasma: entenda o fenômeno que pode ter causado acidente com jatinho na BolíviaAeronave voou por cerca de duas horas sem comunicação; especialistas apontam hipóxia como principal suspeita

Read more »

Médico de Lula, Roberto Kalil é eleito membro da Academia Nacional de MedicinaCardiologista passa a ocupar a Cadeira nº 1, antes preenchida pelo pneumologista José Manoel Jansen, morto em agosto do ano passado

Read more »

Saiba o que é a interdição judicial, medida adotada pela família de FHCA ação deve ser excepcional e baseada em laudos médicos

Read more »

Soldado Francês Morto em Ataque no Sul do Líbano; Unifil e França Apontam HezbollahUm soldado francês da Unifil foi morto e outros três ficaram feridos em um ataque no sul do Líbano. Autoridades francesas e a Unifil suspeitam do Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã, como responsável pela emboscada. O presidente Macron condenou o ataque e pediu ação das autoridades libanesas.

Read more »

Chefe do FBI sob gestão conturbada: Relatos apontam alcoolismo e comportamento erráticoUma reportagem do site The Atlantic detalha a gestão turbulenta de Kash Patel, ex-assessor de Donald Trump, à frente do FBI. O texto descreve episódios de pânico, consumo excessivo de álcool e conclusões precipitadas, com interlocutores classificando o chefe da agência como uma vulnerabilidade à segurança nacional.

Read more »

Fãs de Zayn Malik apontam suposta bissexualidade após lançamento de músicaSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »