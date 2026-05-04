Tragédia em Popayán: Monster Truck Atropela Multidão e Deixa Vítimas

Um acidente durante uma exibição de 'monster trucks' em Popayán, Colômbia, resultou na morte de três pessoas e deixou 35 feridos. As autoridades investigam as causas do incidente, que pode ter sido causado por uma falha mecânica.

Um trágico incidente marcou a cidade de Popayán , na Colômbia , no domingo, dia 3, quando um veículo do tipo ' monster truck ' perdeu o controle durante uma apresentação e atingiu uma multidão de espectadores.

O evento, que ocorria na área do Boulevard Rose, resultou na morte de pelo menos três pessoas e deixou 35 feridos, segundo informações divulgadas pelas autoridades locais. A Polícia Metropolitana de Popayán prontamente se mobilizou, prestando assistência às vítimas e seus familiares, em colaboração com outras entidades de serviço. A cena do acidente foi descrita como caótica, com o veículo envolvido em chamas após a colisão.

Relatos preliminares indicam que o 'monster truck' teria 'perdido o controle' após o impacto com a área onde se concentrava o público. O Corpo de Bombeiros, presente no local para garantir a segurança do evento, desempenhou um papel crucial nos primeiros socorros e no atendimento às vítimas. A gravidade do acidente mobilizou recursos de hospitais públicos e privados da região, além de equipes de ambulâncias e bombeiros, em um esforço coordenado para lidar com a emergência.

A investigação sobre as causas do acidente está em andamento, com as autoridades buscando determinar se uma falha mecânica foi a responsável pela perda de controle do veículo. O coronel Julián Castañeda, comandante da Polícia de Popayán, declarou ao jornal El Tiempo que a hipótese de uma falha mecânica é a mais provável. Segundo o coronel, o veículo acelerou repentinamente e o motorista não conseguiu acionar os freios a tempo de evitar a colisão.

Felizmente, o motorista do 'monster truck' se encontra em estado estável, mas está sendo investigado para determinar se houve alguma negligência ou falha em sua conduta. A Polícia de Popayán está coletando evidências e depoimentos de testemunhas para reconstruir os eventos que levaram ao trágico acidente. A investigação também buscará esclarecer se as medidas de segurança adotadas durante o evento eram adequadas para proteger o público.

A área do Boulevard Rose foi isolada para a realização dos trabalhos de investigação e para garantir a segurança dos peritos e equipes de resgate. Diante da magnitude da tragédia, o governador de Cauca, Octavio Guzmán, expressou suas condolências às famílias das vítimas e garantiu que todos os recursos institucionais estão sendo utilizados para prestar assistência aos feridos e seus familiares.

O governador mobilizou toda a capacidade institucional do estado, coordenando ações com a rede de hospitais, bombeiros e serviços de ambulâncias para lidar com a situação de emergência. Além do atendimento médico e psicológico às vítimas, o governo de Cauca está oferecendo apoio financeiro e logístico às famílias enlutadas. O governador Guzmán também anunciou que uma investigação rigorosa será conduzida para apurar as responsabilidades pelo acidente e evitar que tragédias semelhantes ocorram no futuro.

A população de Popayán está em choque com o ocorrido, e as autoridades locais estão trabalhando para oferecer apoio e conforto à comunidade. O incidente levanta questões importantes sobre a segurança de eventos com veículos de grande porte e a necessidade de regulamentação mais rigorosa para garantir a proteção do público. A tragédia serve como um alerta para a importância de medidas preventivas e de segurança em eventos públicos, a fim de evitar a repetição de acidentes como este





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