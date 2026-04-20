Tragédia em Mirassol: Menina de 12 anos morre após acidente em ralo de piscina

Laura Pereira Camargo faleceu após ficar submersa por vários minutos ao ter o cabelo preso no sistema de sucção de uma piscina em Mirassol, interior de São Paulo.

Uma tragédia devastadora abalou a comunidade de Mirassol , no interior de São Paulo, na última semana. Laura Pereira Camargo, uma menina de apenas 12 anos de idade, faleceu no último domingo, dia 19, após um grave acidente ocorrido em uma residência particular.

O caso, que foi registrado como morte acidental, serve como um alerta urgente para a necessidade de vigilância constante e manutenção rigorosa de equipamentos em piscinas, especialmente em ambientes onde crianças estão presentes e se divertem. O incidente ocorreu na sexta-feira, dia 17, enquanto a jovem brincava na água com amigos. De acordo com informações detalhadas no boletim de ocorrência, Laura teve o cabelo tragado pelo sistema de sucção do ralo da piscina. Devido à força da pressão exercida pelo mecanismo, a menina permaneceu submersa por um intervalo de tempo crítico, estimado entre cinco e dez minutos, antes que pudesse ser resgatada. O socorro foi prestado prontamente pelo Corpo de Bombeiros, que encontrou a vítima em parada cardiorrespiratória. Após os procedimentos iniciais de reanimação, ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento de Mirassol e, posteriormente, transferida para o Hospital da Criança e Maternidade em São José do Rio Preto. Durante o período de internação na unidade especializada, a situação clínica de Laura tornou-se extremamente delicada, evoluindo para uma disfunção múltipla de órgãos e sistemas. O óbito foi confirmado no domingo, às 18h30, tendo como hipótese diagnóstica um choque séptico decorrente de pneumonia bacteriana. O caso, classificado pelas autoridades policiais como uma morte não criminal, reforça a importância da instalação de dispositivos de segurança, como ralos anti-aprisionamento que possuem sistemas de liberação de vácuo, capazes de evitar que cabelos ou partes do corpo fiquem presos. A família e os amigos se despedem de Laura, que completaria 13 anos em setembro, com o velório e sepultamento marcados para esta terça-feira, no Cemitério Municipal de Mirassol. Este evento traumático deixa um vazio imensurável na família e coloca em debate a segurança recreativa em residências particulares de todo o país





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