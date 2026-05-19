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Tragédia em Ipanema: Filha de diplomatas morre atropelada ao iniciar nova vida no Rio de Janeiro

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Tragédia em Ipanema: Filha de diplomatas morre atropelada ao iniciar nova vida no Rio de Janeiro
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📆5/19/2026 4:39 PM
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Jovem de 20 anos falece após acidente com van em Ipanema. Ela havia acabado de chegar ao Rio para trabalhar na L'Oreal e desejava se enraizar no Brasil.

O cenário de tranquilidade do bairro de Ipanema , na Zona Sul do Rio de Janeiro, foi abruptamente interrompido por uma tragédia devastadora que chocou a comunidade local e a família de duas diplomatas.

Em um fatídico sábado, a jovem Mariana Tanaka Abdul Hak, de apenas 20 anos, e sua mãe, Ana Patrícia Neves Abdul Hak, foram vítimas de um grave acidente de trânsito. Enquanto caminhavam pela calçada, na interseção das ruas Visconde de Pirajá e Vinicius de Moraes, ambas foram violentamente atropeladas por uma van. O impacto foi tão severo que Mariana foi arremessada contra um poste de sinalização de trânsito, sofrendo ferimentos fatais.

Além de mãe e filha, um entregador que passava pelo local também foi atingido e ficou ferido. O socorro foi imediato, e as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, porém, a gravidade dos traumas sofridos por Mariana tornou a recuperação impossível, levando ao seu falecimento no dia seguinte. A história de Mariana é marcada por um desejo profundo de pertencimento e descoberta.

Filha de diplomatas, a jovem passou grande parte de sua vida transitando por diversas culturas e países, adaptando-se a realidades variadas, algumas luxuosas e outras extremamente desafiadoras, conforme a natureza da profissão de seus pais. Após anos de nomadismo internacional, Mariana tomou a decisão consciente de se enraizar em sua terra natal, escolhendo a cidade do Rio de Janeiro para construir seu próprio caminho.

O sonho de fincar raízes no Brasil culminou em uma conquista profissional significativa: ela havia sido contratada para trabalhar no escritório da L'Oréal no Rio. A tragédia ocorreu em um momento de extrema expectativa e alegria; Mariana havia desembarcado no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão, na manhã daquele mesmo sábado.

Após deixar suas malas no novo apartamento em Ipanema, ela saiu para caminhar com a mãe, que a acompanhava para auxiliar na mudança, sem saber que aquele seria o último passeio da jovem. A dor da família é imensurável e manifesta-se de formas distintas. Ana Patrícia, a mãe, embora tenha sobrevivido ao impacto, enfrenta agora a difícil jornada de recuperação física e emocional, necessitando de uma cadeira de rodas para se locomover.

Seu marido, o diplomata Ibrahim Abdul Hak Neto, descreveu a situação como uma dor dupla, unindo o sofrimento físico da esposa ao vazio devastador deixado pela perda da filha. Em depoimentos emocionados, Ibrahim relembrou a personalidade vibrante de Mariana, definindo-a como uma fonte inesgotável de alegria, amor e juventude. Para ele, a presença da filha em casa era sinônimo de música, dança, piadas e pequenas provocações que traziam vida ao ambiente familiar.

A perda de um anjo, como ele a definiu, deixa um vácuo que as palavras mal conseguem preencher, restando apenas a tentativa de agradecer pelos vinte anos de convivência e a luta para evitar pensar em um futuro sem a presença da jovem. O velório de Mariana foi organizado em São Paulo, para onde a família se deslocou em clima de profunda consternação.

O trajeto até o Aeroporto Santos Dumont, onde Ibrahim empurrava a cadeira de rodas da esposa, simbolizou a fragilidade e a desolação de pais que, em questão de horas, passaram da celebração de um novo começo para o luto absoluto. O acidente reacende discussões sobre a segurança viária nas calçadas da cidade, onde pedestres deveriam estar seguros, mas acabam expostos a riscos fatais.

A trajetória de Mariana, que atravessou oceanos para encontrar seu lugar no mundo, terminou de forma abrupta e cruel em uma esquina carioca, deixando para trás um legado de luz e a saudade eterna de quem teve o privilégio de partilhar a vida com ela. Este evento serve como um lembrete doloroso da efemeridade da vida e da importância de valorizar cada instante ao lado daqueles que amamos

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