Tragédia em Ipanema: Filha de diplomatas morre atropelada ao iniciar nova vida no Rio de Janeiro

Jovem de 20 anos falece após acidente com van em Ipanema. Ela havia acabado de chegar ao Rio para trabalhar na L'Oreal e desejava se enraizar no Brasil.

O cenário de tranquilidade do bairro de Ipanema , na Zona Sul do Rio de Janeiro, foi abruptamente interrompido por uma tragédia devastadora que chocou a comunidade local e a família de duas diplomatas.

Em um fatídico sábado, a jovem Mariana Tanaka Abdul Hak, de apenas 20 anos, e sua mãe, Ana Patrícia Neves Abdul Hak, foram vítimas de um grave acidente de trânsito. Enquanto caminhavam pela calçada, na interseção das ruas Visconde de Pirajá e Vinicius de Moraes, ambas foram violentamente atropeladas por uma van. O impacto foi tão severo que Mariana foi arremessada contra um poste de sinalização de trânsito, sofrendo ferimentos fatais.

Além de mãe e filha, um entregador que passava pelo local também foi atingido e ficou ferido. O socorro foi imediato, e as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, porém, a gravidade dos traumas sofridos por Mariana tornou a recuperação impossível, levando ao seu falecimento no dia seguinte. A história de Mariana é marcada por um desejo profundo de pertencimento e descoberta.

Filha de diplomatas, a jovem passou grande parte de sua vida transitando por diversas culturas e países, adaptando-se a realidades variadas, algumas luxuosas e outras extremamente desafiadoras, conforme a natureza da profissão de seus pais. Após anos de nomadismo internacional, Mariana tomou a decisão consciente de se enraizar em sua terra natal, escolhendo a cidade do Rio de Janeiro para construir seu próprio caminho.

O sonho de fincar raízes no Brasil culminou em uma conquista profissional significativa: ela havia sido contratada para trabalhar no escritório da L'Oréal no Rio. A tragédia ocorreu em um momento de extrema expectativa e alegria; Mariana havia desembarcado no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão, na manhã daquele mesmo sábado.

Após deixar suas malas no novo apartamento em Ipanema, ela saiu para caminhar com a mãe, que a acompanhava para auxiliar na mudança, sem saber que aquele seria o último passeio da jovem. A dor da família é imensurável e manifesta-se de formas distintas. Ana Patrícia, a mãe, embora tenha sobrevivido ao impacto, enfrenta agora a difícil jornada de recuperação física e emocional, necessitando de uma cadeira de rodas para se locomover.

Seu marido, o diplomata Ibrahim Abdul Hak Neto, descreveu a situação como uma dor dupla, unindo o sofrimento físico da esposa ao vazio devastador deixado pela perda da filha. Em depoimentos emocionados, Ibrahim relembrou a personalidade vibrante de Mariana, definindo-a como uma fonte inesgotável de alegria, amor e juventude. Para ele, a presença da filha em casa era sinônimo de música, dança, piadas e pequenas provocações que traziam vida ao ambiente familiar.

A perda de um anjo, como ele a definiu, deixa um vácuo que as palavras mal conseguem preencher, restando apenas a tentativa de agradecer pelos vinte anos de convivência e a luta para evitar pensar em um futuro sem a presença da jovem. O velório de Mariana foi organizado em São Paulo, para onde a família se deslocou em clima de profunda consternação.

O trajeto até o Aeroporto Santos Dumont, onde Ibrahim empurrava a cadeira de rodas da esposa, simbolizou a fragilidade e a desolação de pais que, em questão de horas, passaram da celebração de um novo começo para o luto absoluto. O acidente reacende discussões sobre a segurança viária nas calçadas da cidade, onde pedestres deveriam estar seguros, mas acabam expostos a riscos fatais.

A trajetória de Mariana, que atravessou oceanos para encontrar seu lugar no mundo, terminou de forma abrupta e cruel em uma esquina carioca, deixando para trás um legado de luz e a saudade eterna de quem teve o privilégio de partilhar a vida com ela. Este evento serve como um lembrete doloroso da efemeridade da vida e da importância de valorizar cada instante ao lado daqueles que amamos





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