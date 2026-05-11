Tragédia em Goiás: Seis pessoas morrem após carro cair em represa em Alexânia

Um acidente trágico na noite deste domingo resultou na morte de seis pessoas, incluindo três crianças, após um veículo se submergir em uma represa em Alexânia, Goiás.

Uma tragédia marcou a noite deste domingo (10) em Alexânia, cidade localizada no interior de Goiás , quando seis pessoas perderam a vida após um veículo cair em uma represa do Condomínio Clorado Premium.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mãe de quatro das vítimas conseguiu abandonar o carro submerso e pedir ajuda. O corpo de socorro relatou que apenas a parte traseira do veículo podia ser vista acima da água, o que dificultou as operações de resgate. Quando as equipes chegaram ao local, três corpos já haviam sido retirados do interior da água, enquanto as outras três vítimas permaneciam presas dentro do carro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) confirmou o falecimento de todas as pessoas envolvidas. Entre as vítimas, havia uma jovem de 18 anos, dois homens de 36 e 46 anos e três menores, com idades entre 6, 9 e 13 anos. Testemunhas partilharam informações surpreendentes, como o fato de terem ouvido o som de uma aceleração repentina enquanto estavam dentro de suas residências.

A única sobrevivente, que não apresentou ferimentos graves, relatou que observou água entrando no veículo, sendo esse o momento que a levou a sair de lá e buscar auxílio. Apesar das repetidas tentativas de reanimação no local, incluindo manobras de massagem cardíaca, todas as vítimas foram dadas como óbitos. Até o momento, as investigações não apuraram as reais circunstâncias do acidente.

As equipes de segurança pública permaneceram no local até a chegada do Instituto Médico Legal (IML), que conduziu a retirada dos corpos e a pericia de rastreamento. A prémium de liberação do veículo e das testemunhas ainda é desconhecida





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