Tragédia aérea no Recreio reacende debate sobre tráfego de helicópteros na Barra da Tijuca

Colisão entre dois helicópteros no Rio de Janeiro ocorre às vésperas de reunião entre moradores e Decea para discutir excesso de voos e descumprimento de regras de altitude. Especialista defende análise ampla da segurança aérea em áreas urbanas.

A colisão entre dois helicóptero s que resultou na morte de seis pessoas na manhã deste domingo no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, ocorreu poucos dias antes de uma reunião já marcada entre moradores da Barra da Tijuca e o Departamento de Controle do Espaço Aéreo ( Decea ).

O encontro, agendado para o próximo dia 22, discutiria justamente as queixas sobre o aumento do número de aeronaves sobrevoando a região e o desrespeito aos limites de altitude. Para a população local, a tragédia reacendeu um debate antigo sobre a segurança do tráfego aéreo em áreas densamente povoadas.

Delair Dumbrosck, presidente da Câmara Comunitária da Barra da Tijuca, afirmou que a reunião estava marcada para questionar por que não foram tomadas providências e também porque 34% das aeronaves desrespeitaram os limites de altitude em um período de seis meses, segundo dados do próprio Decea. Ele considera a tragédia "anunciada" e diz que a pauta inclui a pressão por multas e maior fiscalização sobre voos clandestinos.

A reunião terá a presença de representantes do Decea, do deputado federal Hugo Leal, do deputado estadual Cláudio Caiado e do subprefeito da Barra. Gerardo Portela, doutor em Gerenciamento de Riscos e Segurança pela UFRJ, explica que a região tem um fluxo intenso de helicópteros, especialmente nos fins de semana, com voos turísticos e panorâmicos. Ele ressalta que a investigação do Cenipa deve ir além das causas imediatas e analisar a gestão do espaço aéreo em áreas urbanas.

"Esse acidente não se limita a helicópteros, pilotos e aeródromos, mas a toda a comunidade que está ao redor, que fica sob risco", disse. A colisão aconteceu em área cercada por condomínios, centros comerciais e vias movimentadas. Além das seis mortes, destroços se espalharam por terrenos baldios e residências. A moradora Jeane Canivello, de 62 anos, presenciou o acidente da varanda: ouviu um helicóptero e depois uma explosão, inicialmente pensando ser um acidente de trânsito.

Ela relata que o movimento aéreo é intenso, com aeronaves próximas umas das outras, especialmente em feriados e fim de ano, o que gera preocupação constante entre os residentes





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