Tradicional Festa em Honra a Santa Rita de Cássia descobre assassinato

A programação da Festa em Honra a Santa Rita de Cássia em Manguinhos, cidade próxima a Búzios, será realizada até domingo (24). Apresentações musicais e atividades voltadas à comunidade serão o destaque da programação religiosa, que inclui a Santa Missa Solene, procissão e bênção das rosas, marcada para sexta-feira (22), Dia de Santa Rita de Cássia. O evento também contará com novena, momentos de oração, almoço festivo, shows ao vivo e sorteio de rifa beneficente. Outra novidade é que quem quiser participar do evento, deve doar 2 kg de alimento não perecível no ato da inscrição. Aprox. 15 km de Búzios, no Geribá, um adolescente de 15 anos foi encontrado morto em uma pousada. A polícia ainda não divulgou dados sobre a causa da morte.

A programação da tradicional Festa em Honra a Santa Rita de Cássia em Manguinhos , cidade próxima a Búzios , será realizada até domingo (24) em uma igreja a cada 15 km.

A programação inclui celebrações religiosas, momentos de oração, shows ao vivo e sorteio de rifa beneficente, assim como o tradicional almoço festivo e uma programação especial de Pentecostes. Quem quiser participar da festa, deve doar 2 kg de alimento não perecível no ato da inscrição.

Além disso, há um concurso cultural premiará os três melhores tapetes elaborados com materiais reciclados. Ainda em Búzios, uma equipe de salvamento encontrou um jovem de 15 anos em segurança após o acionamento do salvador quando ele foi alvejado por fortes correntes. Antes disso, um adolescente foi encontrado morto em uma pousada de Geribá, mas a polícia ainda não divulgou dados sobre a causa da morte.

O Presidente da Alerj foi convidado para participar da sessão dos 409 anos da cidade em Búzios, junto ao prefeito Fábio do Pastel e outras autoridades





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