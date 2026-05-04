Trabalho por aplicativo, Britney Spears e apoio do Vasco: veja os destaques da semana

Entenda como se cadastrar para trabalhar como motorista ou entregador por aplicativo, acompanhe o caso de Britney Spears e conheça a iniciativa do Vasco da Gama em apoio a um menino que perdeu o pai.

O mercado de trabalho por aplicativo tem crescido significativamente no Brasil, oferecendo oportunidades para quem deseja trabalhar como motorista ou entregador. Para se cadastrar nessas plataformas, é necessário ter um veículo próprio, documento de identidade, CPF, carteira de motorista e, em alguns casos, certificado de antecedentes criminais.

Além disso, os candidatos devem passar por uma verificação de antecedentes e, em alguns casos, por uma avaliação de crédito. A remuneração varia de acordo com a demanda e a região, mas é uma opção flexível para quem busca uma renda extra ou uma ocupação principal.

No entanto, é importante estar ciente dos desafios, como a concorrência acirrada e a instabilidade financeira em períodos de baixa demanda. Britney Spears, a popstar que marcou uma geração, enfrenta um novo capítulo em sua vida após ser acusada de dirigir sob efeito de álcool e drogas na Califórnia. A cantora deve comparecer à Justiça nesta segunda-feira, mas um possível acordo pode livrá-la da prisão.

O caso reacende o debate sobre a fase delicada vivida pela estrela desde o fim da tutela que a controlava por mais de uma década. Britney, que recentemente revelou sua luta contra a depressão e a ansiedade, tem recebido apoio de fãs e celebridades, que esperam que ela consiga superar essa nova adversidade. A situação também traz à tona questões sobre a saúde mental de artistas e a pressão que enfrentam ao longo de suas carreiras.

O Vasco da Gama tem demonstrado um gesto de solidariedade e apoio psicológico a um menino de 7 anos, Arthur, que perdeu o pai em uma tentativa de assalto em São Cristóvão. Arthur, atleta da base cruz-maltina, pediu para jogar dias após a morte de Marcos Vinícius e, no domingo, ele entraria em campo no Maracanã, antes de um clássico com o Flamengo.

A iniciativa do clube tem sido elogiada por especialistas e pela comunidade esportiva, que destacam a importância do suporte emocional em momentos de luto. O caso também chama a atenção para a necessidade de políticas públicas que garantam assistência psicológica a crianças e adolescentes em situações de trauma





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