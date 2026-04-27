Trabalhadores podem resgatar valores esquecidos do PIS/Pasep

Caixa Econômica Federal inicia pagamento de novo lote de benefícios para quem trabalhou entre 1971 e 1988. Consulte se você tem direito e como solicitar o ressarcimento.

Trabalhadores que dedicaram seus anos de esforço entre 1971 e 1988, tanto aqueles com a segurança de uma carteira assinada quanto os servidores públicos que sustentaram o funcionamento do país, agora têm a oportunidade de reaver valores esquecidos referentes aos antigos programas Programa de Integração Social ( PIS ) e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público ( Pasep ).

A Caixa Econômica Federal iniciou o pagamento de um novo lote de benefícios nesta segunda-feira, 27 de maio, abrindo um leque de esperança para milhares de brasileiros que desconheciam a existência desses recursos. Esta rodada específica destina-se àqueles que formalizaram o pedido de ressarcimento até o dia 31 de março, um prazo crucial para garantir o acesso a esses valores.

O montante médio liberado varia entre R$ 2.800 e R$ 2.900, uma quantia significativa que reflete o tempo de contribuição e a remuneração percebida durante o período de trabalho. É importante ressaltar que este benefício não se confunde com o abono salarial anual do PIS/Pasep, mas sim com cotas de um fundo extinto em 2020, que agora são devolvidas aos seus legítimos proprietários.

A iniciativa representa um importante passo na correção de uma antiga dívida com a classe trabalhadora, proporcionando um alívio financeiro em tempos desafiadores. A Caixa tem demonstrado um compromisso em facilitar o acesso a esses recursos, disponibilizando diversos canais de atendimento e simplificando os procedimentos de solicitação. A expectativa é que, ao longo dos próximos meses, um número ainda maior de trabalhadores e servidores públicos seja beneficiado por essa medida.

A transparência e a eficiência na gestão desses recursos são fundamentais para garantir que o dinheiro chegue às mãos de quem realmente tem direito, promovendo a justiça social e o desenvolvimento econômico do país. A divulgação ampla dessa oportunidade é essencial para que todos os elegíveis possam se informar e realizar seus pedidos dentro do prazo estabelecido.

A Caixa Econômica Federal tem se empenhado em informar a população sobre os critérios de elegibilidade, os documentos necessários e os canais de atendimento disponíveis, buscando garantir que ninguém seja deixado de fora. A iniciativa é um exemplo de como o governo pode atuar em prol do bem-estar da população, corrigindo injustiças do passado e promovendo a inclusão social. A consulta sobre a disponibilidade de valores é um processo simples e acessível, realizado através do portal Repis Cidadão.

Para acessar o portal, é necessário possuir uma conta Gov.br nos níveis prata ou ouro, garantindo a segurança e a autenticidade do acesso. O passo a passo é intuitivo: basta acessar o site, realizar o login com o CPF e senha, informar o número do PIS/Pasep ou NIS (se solicitado) e clicar em “pesquisar”. O sistema indicará de forma clara e objetiva se há valores disponíveis para saque e fornecerá as orientações necessárias para prosseguir com o pedido.

Além do portal Repis Cidadão, a consulta também pode ser feita através do aplicativo do FGTS, ampliando as opções de acesso para os trabalhadores. A facilidade de acesso à informação é um ponto crucial para garantir que todos os elegíveis possam se beneficiar dessa oportunidade. A Caixa Econômica Federal tem investido em tecnologia e em canais de atendimento eficientes para simplificar o processo de consulta e solicitação, buscando reduzir a burocracia e agilizar o pagamento dos benefícios.

A transparência na divulgação das informações é fundamental para construir a confiança da população e garantir que todos tenham acesso aos seus direitos. A Caixa tem se esforçado para manter a população informada sobre os prazos, os critérios de elegibilidade e os canais de atendimento disponíveis, buscando evitar dúvidas e transtornos. A iniciativa representa um importante avanço na modernização dos serviços públicos, tornando-os mais acessíveis e eficientes.

A utilização de plataformas digitais e aplicativos móveis facilita o acesso à informação e agiliza o processo de solicitação, beneficiando tanto os trabalhadores quanto a administração pública. O pedido de pagamento pode ser feito de duas formas convenientes: através do aplicativo FGTS ou em uma agência da Caixa Econômica Federal. Pelo aplicativo FGTS, basta acessar a seção “Mais”, clicar em “Ressarcimento PIS/Pasep”, enviar os documentos solicitados e acompanhar o andamento do pedido.

Em uma agência da Caixa, é necessário apresentar um documento oficial com foto e seguir as orientações dos atendentes. O pagamento é realizado por crédito em conta, garantindo a segurança e a rapidez na liberação dos recursos. Caso o trabalhador não possua conta na Caixa, será aberta automaticamente uma poupança social digital, acessível através do aplicativo Caixa Tem. Essa facilidade garante que todos os elegíveis possam receber o benefício, independentemente de sua situação bancária.

No caso de herdeiros, é necessário apresentar documento de identificação, certidão de dependentes ou autorização judicial, e um documento que comprove o vínculo com o titular. A Caixa Econômica Federal tem se empenhado em facilitar o processo de solicitação para os herdeiros, buscando garantir que eles também possam ter acesso aos valores esquecidos. O fundo PIS/Pasep foi criado na década de 1970 com o objetivo de complementar a renda de trabalhadores e servidores públicos.

Em 1988, foi substituído pelo modelo atual de abono salarial. Os valores não sacados foram transferidos em 2020 para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e, posteriormente, para o Tesouro Nacional. Agora, o governo permite o resgate mediante solicitação, dentro do prazo estabelecido. É fundamental que os trabalhadores e servidores públicos verifiquem a disponibilidade de valores e realizem seus pedidos até setembro de 2028, prazo final para o saque.

Após essa data, os valores serão incorporados definitivamente ao Tesouro Nacional, sem possibilidade de resgate. A Caixa oferece diversos canais de atendimento para esclarecer dúvidas e auxiliar os trabalhadores no processo de solicitação: telefone 0800-726-0207, SAC 0800-726-0101, Ouvidoria 0800-725-7474 e site caixa.gov.br





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