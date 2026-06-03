Três tenistas brasileiros avançam às quartas de final de Roland Garros

Luis Miguel, Victoria Barros e Leonardo Storck garantiram um feito inédito para o tênis brasileiro em Grand Slams juvenis. Leonardo Storck venceu o oitavo do mundo e chegou às quartas de final. Aryna Sabalenka desabou após sua eliminação em Roland Garros e chegou a dizer que queria abandonar o tênis. A Copa do Mundo já tem oito seleções campeãs, todas da Europa ou América do Sul. Paulinho está fora do primeiro jogo do Palmeiras após a Copa do Mundo. No Ranking do CIES, Lamine Yamal lidera e a Seleção é a sexta mais valiosa do Mundial.

Três tenistas brasileiros, Luis Miguel, Victoria Barros e Leonardo Storck , alcançaram as quartas de final do torneio juvenil de Roland Garros , marcando um feito histórico para o tênis brasileiro em Grand Slams.

Leonardo Storck, de 17 anos, venceu o oitavo do mundo e garantiu sua passagem para as quartas de final. A última tenista do país a chegar a essa fase havia sido Andrea Vieira, em 1987. Em outra notícia, a número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, desabou após sua eliminação em Roland Garros, chegando a dizer que queria abandonar o tênis. Ela abriu vantagem de 6/3 e 4/1, mas sofreu uma virada de Diana Shnaider e deixou Paris abalada.

Em quase 100 anos de Copa do Mundo, apenas oito seleções conquistaram o título, todas da Europa ou da América do Sul. Com a suspensão, Paulinho está fora do primeiro compromisso do Palmeiras após a Copa do Mundo, marcado para o dia 22 de julho. No Ranking do CIES, Lamine Yamal lidera e não há brasileiros entre os dez primeiros, enquanto a Seleção aparece como a sexta mais valiosa do Mundial





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