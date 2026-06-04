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Três senadores recuam no apoio à proposta de emenda à Constituição

Política News

Três senadores recuam no apoio à proposta de emenda à Constituição
SenadoPECJornada De Trabalho
📆6/4/2026 6:10 PM
📰cartacapital
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A proposta de emenda à Constituição apresentada pela oposição bolsonarista no Senado busca flexibilizar a jornada de trabalho com o pagamento por hora trabalhada e mediante acordos individuais entre empregado e patrão. A matéria tramitará de forma conjunta com a proposta dos deputados, que cria uma escala de 40 horas semanais, sem redução salarial, após uma transição de 14 meses.

Oito em cada dez trabalhadores apoiam a redução da jornada de trabalho , revela pesquisa do instituto Vox Populi. Em meio à pressão popular e às vésperas da campanha eleitoral, pelo menos três senadores recuaram no apoio à proposta de emenda à Constituição apresentada pela oposição bolsonarista no Senado.

A proposta alternativa busca flexibilizar a jornada de trabalho com o pagamento por hora trabalhada e mediante acordos individuais entre empregado e patrão. A matéria tramitará de forma conjunta com a proposta dos deputados, que cria uma escala de 40 horas semanais, sem redução salarial, após uma transição de 14 meses. A ofensiva contra a proposta bolsonarista envolve as centrais sindicais, que têm cobrado a retirada de assinaturas dos parlamentares.

Alguns senadores que recuaram no apoio à proposta argumentaram que ela instituiria a jornada 7×0 e seria prejudicial ao trabalhador brasileiro. A pressão popular e as críticas das centrais sindicais parecem ter influenciado o recuo dos senadores

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Senado PEC Jornada De Trabalho Trabalhadores Centrais Sindicais

 

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