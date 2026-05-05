Três mortos em queda de avião em BH; amigo do piloto relata último encontro

Acidente com aeronave que seguia para São Paulo deixa três mortos e três feridos em Belo Horizonte. Amigo do piloto compartilha relato emocionante nas redes sociais.

A tragédia que abalou Belo Horizonte nesta segunda-feira, 4 de dezembro, com a queda de um avião monomotor em um prédio residencial, resultou na morte de três pessoas e deixou outras três gravemente feridas.

O acidente, que ocorreu após a decolagem do Aeroporto da Pampulha, chocou amigos e familiares das vítimas, especialmente Iago Pereira, amigo próximo do piloto Wellington Oliveira. Iago compartilhou em suas redes sociais o impacto da notícia, relatando ter estado com Wellington apenas 15 minutos antes da decolagem fatal. Ele descreveu uma conversa animada sobre os planos futuros do piloto e expressou a incredulidade diante da rapidez com que a alegria se transformou em luto.

A última foto tirada com Wellington, às 11h50, tornou-se um doloroso registro de um momento que antecedeu a tragédia. A dor de Iago reflete o sentimento de muitos que conheciam as vítimas e acompanharam a notícia com consternação. O relato de Iago, também piloto, detalha um encontro casual no hangar do aeroporto, onde compartilharam momentos de descontração e otimismo.

Ele ressalta a paixão de Wellington pela aviação e a energia positiva que ele transmitia, tornando a perda ainda mais difícil de aceitar. A mensagem de Iago é um tributo à amizade e uma expressão de luto pela perda irreparável. O avião, que havia partido de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, transportava inicialmente seis pessoas.

Após uma breve parada no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, duas pessoas desembarcaram e uma embarcou, resultando em um total de cinco passageiros a bordo quando a aeronave retomou o voo com destino a São Paulo. As vítimas identificadas até o momento são o piloto Wellington Oliveira, Fernando Moreira Souto, filho do prefeito de Jequitinhonha, e Leonardo Berganholi, empresário que faleceu horas após ser internado no Hospital João XXIII.

Arthur Berganholi, filho de Leonardo, sofreu uma fratura na perna esquerda e está em condição estável, enquanto Hemerson Cleinton Almeida de Souza, com fraturas mais graves nas duas pernas, passou por cirurgia e também se encontra estável. Todos os envolvidos eram sócios da empresa Uaitag, uma companhia que atua no setor de tecnologia e cartões, o que sugere que a viagem a São Paulo estava relacionada a negócios.

A investigação sobre as causas do acidente está em andamento, com equipes de especialistas trabalhando para determinar os fatores que levaram à queda da aeronave. A complexidade da situação exige uma análise minuciosa de todos os aspectos envolvidos, desde as condições meteorológicas até a manutenção da aeronave e a experiência do piloto. A queda do avião gerou comoção na comunidade local e levantou questões sobre a segurança da aviação.

A proximidade do local do acidente com áreas residenciais aumentou o impacto da tragédia, causando preocupação entre os moradores e autoridades. As imagens da aeronave destruída e as mensagens trocadas com o piloto que faleceu circularam amplamente nas redes sociais, amplificando o sentimento de dor e solidariedade. A empresa Uaitag emitiu uma nota de pesar, lamentando a perda de seus sócios e expressando apoio às famílias das vítimas.

As autoridades competentes estão prestando assistência às famílias e investigando as circunstâncias do acidente para garantir que medidas preventivas sejam tomadas no futuro. A tragédia serve como um lembrete da fragilidade da vida e da importância de investir em segurança e prevenção de acidentes. A comunidade de Belo Horizonte se une em luto e oferece condolências às famílias das vítimas, esperando que a justiça seja feita e que a memória daqueles que se foram seja honrada.

A investigação completa e transparente das causas do acidente é fundamental para evitar que tragédias semelhantes se repitam





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