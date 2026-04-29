Três Graças: Arminda coloca neta em risco e Ferette atira em Paulinho; reviravoltas e novos conflitos

Em 'Três Graças', Arminda coloca a neta em risco e Ferette atira em Paulinho, enquanto Raul salva a filha e Juquinha prende Arminda. No entanto, os advogados de Ferette garantem a liberdade da vilã, mostrando que o mal ainda está em ação. A trama toma um rumo dramático com novos conflitos e reviravoltas, incluindo a posse de Gerluce e a interferência de Ferette.

Em ' Três Graças ', a trama toma um rumo dramático quando Arminda (Grazi Massafera) impede que Gerluce (Sophie Charlotte) chegue até a neta, colocando a criança em perigo.

Enquanto isso, Ferette (Murilo Benício) atira em direção a Paulinho (Romulo Estrela), criando um cenário de tensão e perigo. No entanto, Raul (Paulo Mendes) age rapidamente para salvar a filha, evitando uma colisão, e Juquinha (Gabriela Medvedovsky) consegue prender Arminda, trazendo um momento de alívio.

No entanto, a situação dá uma reviravolta inesperada quando os advogados de Ferette entram em ação e garantem a liberdade da vilã, mostrando que o mal ainda está em ação. Na segunda-feira, dia 4 (Capítulo 169), Lena e Herculano recebem voz de prisão, enquanto Arminda continua a causar problemas, impedindo Gerluce de chegar à neta. Ferette atira em direção a Paulinho, aumentando a tensão. Raul salva a filha de um acidente, e Juquinha prende Arminda, mas Samira consegue fugir.

Joaquim se emociona ao saber que Gerluce está com a bebê, enquanto Arminda pede ajuda a Ferette para sair da cadeia. Bagdá promete se vingar da morte de Jorginho ao saber pelo Pastor Albérico que foi Samira quem matou o pai. Joélly confronta Lena, deixando claro que nunca a perdoará pelo que fez. Os advogados de Ferette conseguem libertar Arminda da prisão, mostrando que a vilã ainda tem poder.

Rogério conta a Josefa que a Fundação se chamará Três Graças, conforme sugerido por Gerluce. Ferette avisa a Samira que só lhe dará o dinheiro para fugir do país quando ela pegar Gerluce. Paulinho avisa que Raul será indiciado pela venda da filha, enquanto Gerluce ganha a guarda provisória da neta. Raul se emociona ao ver a filha dormindo em casa a seu lado e de Joélly.

Zenilda, Lorena e Leonardo chegam à casa de Ferette com um Oficial de Justiça para despejar o empresário e a amante do imóvel. O Oficial de Justiça aciona os policiais para retirar Ferette e Arminda da casa, enquanto Viviane conta a Gerluce que Leonardo a pediu em casamento. Kellen se casa com Zé Maria, e Lorena e Leonardo aconselham Zenilda a não cair nas provocações de Arminda.

Lucélia conta a Ferette que Lorena se casará com Juquinha no sítio de sua família, e Ferette garante a Arminda que arruinará o casamento de seus filhos. Kasper pede ajuda a Maggye para convencer João Rubens a conversar com ele, enquanto Zenilda elogia o trabalho de Raul na Fundação. Durante a posse de Gerluce, Ferette comunica que a liminar que conduziu a moça à presidência foi cassada e que ele retomará o cargo, mostrando seu poder e influência.

Paulinho reage ao ser acusado por Ferette de corrupto, enquanto Ferette diz a Arminda que agora só falta acabar com Gerluce. Albérico instiga Joaquim a enxergar a conexão que existe entre ele e Lígia, e influenciados pelas palavras do Pastor, Joaquim procura Lígia e os dois acabam se beijando.

Lorena comenta que a foto divulgada de Paulinho enfrentando Ferette pode prejudicar o policial, enquanto Paulinho sugere a Juquinha e a Jairo que as informações que constam no celular de Edilberto sejam vazadas, mesmo sabendo que seria uma atitude incorreta. Chica promete não descansar enquanto não souber quem matou Célio, enquanto Lorena comenta com Juquinha e Violeta sobre o medo que sente de Ferette atrapalhar seu casamento.

Lucélia avisa à delegada Marise que precisará de sua ajuda para impedir o casamento dos filhos de Ferette. Arminda liga para Joaquim perguntando se o plano de fugir com o dinheiro das Três Graças ainda está de pé, mas Joaquim não se conforma ao ser dispensado por ela. Lucélia consegue pegar os vestidos de noiva de Lorena e Viviane, enquanto Leonardo e Lorena comemoram ao saber que são irmãos de Raul.

Macedo recebe ordem de prisão de Jairo por espionar a casa de Rogério, enquanto Lígia e Joaquim namoram. Lorena e Juquinha ficam tensas com a possibilidade de Ferette estar armando contra seu casamento, e Viviane conta para Gerluce que pegaram os vestidos de noiva. Paulinho recebe uma ligação de Jairo afirmando que um infiltrado na delegacia armou contra Macedo.

Em outros destaques, a atriz e cantora vai interpretar Alana Matos, empresária que alça Agrado e Eduarda ao sucesso internacional, destacando a determinação e a vontade de se reinventar. O goleiro foi herói contra o mesmo rival pelas quartas da Libertadores de 2025 e, desde então, assumiu papel de protagonista no time. Especialistas analisam o duelo de nove gols entre PSG e Bayern, na Champions, servindo como um aperitivo para a Copa do Mundo.

Pocah curte viagem para parque aquático com filha e namorado, enquanto o técnico do Petrolero detona gramado do Nilton Santos, comparando-o a um carpete. O Botafogo vence com tranquilidade o Independiente Petrolero em casa e se distancia na liderança do grupo na Sul-Americana.

A Polícia Federal investiga entrada de malas sem passar pelo raio-x em voo de jatinho de dono de bets com Hugo Motta e Ciro Nogueira, caso que foi enviado ao STF após o Ministério Público apontar não ser possível identificar de quem eram as bagagens





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