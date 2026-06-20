Tráfego no Estreito de Ormuz aumenta após acordo entre Irã e EUA, mas riscos persistem

Cerca de 50 navios comerciais cruzaram o Golfo Pérsico após o acordo-base entre Teerã e Washington, com redução do nível de risco marítimo, mas a presença de minas e o adiamento de negociações nucleares geram incerteza.

Desde o anúncio do acordo-base entre Teerã e Washington no domingo, 14, cerca de 50 navios comerciais conseguiram entrar ou sair do Golfo Pérsico, um aumento significativo em comparação com os dias anteriores, mas ainda muito abaixo dos níveis observados em junho de 2025, quando aproximadamente 600 embarcações trafegaram no mesmo período.

A Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico (PGSA) divulgou um novo mapa com duas rotas de navegação consideradas seguras, localizadas ao sul das rotas anteriormente indicadas pelo Irã. Dados da plataforma de monitoramento marítimo Kpler mostraram oito passagens de navios de matérias-primas na sexta-feira à tarde, contra 22 ao longo de toda a quinta-feira. No total, incluindo porta-contêineres, pelo menos 25 navios comerciais atravessaram o estreito na quinta-feira, um volume inédito desde meados de abril, segundo a AXSMarine.

O Centro Conjunto de Informação Marítima (JMIC), coalizão de 47 países, reduziu o nível de risco no estreito de grave (nível 4) para moderado (nível 2), atribuindo a melhora ao protocolo de entendimento entre Irã e Estados Unidos. Apesar disso, o JMIC alertou para a presença de minas navais enquanto as operações de remoção continuarem.

Pela primeira vez desde o início do conflito, a Marinha do Paquistão, que coordena avisos de segurança na região, confirmou a presença de uma mina a quatro quilômetros da costa de Omã, recomendando extrema prudência aos navios. O pico de tráfego ocorreu após a assinatura do protocolo e a suspensão do bloqueio aos portos iranianos imposto por Washington desde 13 de abril.

No entanto, as negociações previstas para sexta-feira na Suíça, que dariam início a um processo de 60 dias para resolver a questão nuclear iraniana, foram adiadas indefinidamente, criando incerteza sobre a segurança marítima na região





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