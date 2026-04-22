Toureiro José Antonio Morante de la Puebla está em estado grave após perfuração retal em Sevilha

Considerado o rei dos toureiros, Morante de la Puebla sofreu uma grave chifrada durante a Feira de Abril. O acidente, que resultou em uma perfuração de 10 centímetros, reacende o debate sobre a segurança nas touradas na Espanha.

O mundo da tauromaquia espanhola encontra-se mergulhado em um profundo estado de comoção após o grave acidente sofrido por José Antonio Morante Camacho, mundialmente aclamado como Morante de la Puebla. Aos 46 anos, o toureiro, amplamente reconhecido como uma figura icônica e referencial no meio, sofreu ferimentos severos durante uma exibição na prestigiada Feira de Abril, realizada na histórica cidade de Sevilha .

O incidente ocorreu no último domingo, em um momento em que a arena estava repleta de espectadores, transformando um evento festivo em um cenário de tensão e preocupação generalizada sobre os limites da segurança física destes profissionais. Durante o confronto com o quarto touro da tarde, a tragédia se desenrolou enquanto o matador tentava dominar o animal em um setor da arena considerado de risco elevado. Em uma manobra técnica de alta complexidade e ousadia, Morante de la Puebla não logrou êxito em evitar a investida certeira do animal, que atingiu o toureiro na região do quadril por trás. O impacto da chifrada foi devastador, arremessando o profissional ao solo e exigindo o pronto socorro de seus colegas de arena. O resgate imediato foi acompanhado por uma atmosfera de silêncio e apreensão, enquanto o toureiro era encaminhado às pressas para a unidade de saúde mais próxima, com relatos de dor intensa e danos físicos visíveis. Ao chegar ao hospital, o quadro clínico foi rapidamente avaliado por especialistas, que determinaram a necessidade urgente de uma intervenção cirúrgica complexa sob anestesia geral, com duração aproximada de duas horas. O laudo médico oficial revelou uma perfuração de 1,5 centímetros na parede posterior do reto, com uma trajetória de ferimento que atingiu cerca de 10 centímetros, comprometendo gravemente a musculatura do esfíncter anal. A equipe cirúrgica procedeu com a limpeza profunda da região, a reparação tecidual e a instalação de um sistema de drenagem para monitorar possíveis complicações pós-operatórias. O estado de saúde do toureiro permanece classificado como muito grave, exigindo observação constante e rigorosa. Este episódio traumático ocorre em um momento de fragilidade para a tauromaquia na Espanha, logo após o falecimento recente de outro nome respeitado do setor, Ricardo Ortiz, vítima fatal de um incidente similar na praça de La Malagueta. A recorrência desses eventos trágicos tem impulsionado debates calorosos sobre a viabilidade e a segurança das arenas, levantando questões sobre até que ponto a tradição deve prevalecer sobre o risco iminente de morte ou invalidez permanente. Enquanto Morante de la Puebla luta por sua recuperação, o setor busca reavaliar protocolos de proteção, enfrentando a dura realidade de que, mesmo para os matadores mais experientes e habilidosos do mundo, a arena continua sendo um ambiente onde a linha entre a glória e a tragédia é extremamente tênue





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