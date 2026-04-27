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Tottenham perde peça-chave por lesão grave e enfrenta luta acirrada contra o rebaixamento na Premier League

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Tottenham perde peça-chave por lesão grave e enfrenta luta acirrada contra o rebaixamento na Premier League
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📆4/27/2026 3:15 AM
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O Tottenham sofre com a lesão grave de um de seus principais jogadores, que ficará afastado por oito meses, complicando a luta do clube contra o rebaixamento na Premier League. A ausência do atleta também impacta a Seleção Brasileira, que terá que buscar substitutos para a próxima Copa do Mundo.

O Tottenham , clube inglês da Premier League , sofreu um duro golpe com a lesão grave de um de seus principais jogadores. O meia foi diagnosticado com uma ruptura do ligamento cruzado anterior e deve ficar afastado dos gramados por aproximadamente oito meses.

A lesão ocorreu durante o jogo contra o Wolves, no sábado, quando o atleta sentiu o joelho após uma disputa de bola. Exames posteriores confirmaram a gravidade do problema, tirando-o do restante da temporada e também da próxima Copa do Mundo. A ausência do jogador agrava ainda mais a situação do Tottenham, que já enfrenta uma série de lesões no elenco.

O técnico da equipe terá que lidar com essa nova baixa em um momento crucial da competição, com o clube lutando para evitar o rebaixamento. Mesmo com a vitória sobre o Wolves, a primeira após uma sequência negativa, o Tottenham permanece na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com poucas rodadas restantes. A equipe volta a campo no próximo fim de semana, diante do Aston Villa, em um confronto direto na luta contra a queda.

Sem o meia e com um elenco reduzido, o clube entra na fase decisiva sob forte pressão para reagir na tabela. A situação se torna ainda mais crítica, pois o Tottenham já enfrentava dificuldades com outros jogadores lesionados, o que limita as opções do técnico para montar o time. A equipe precisa de uma reação imediata para escapar do rebaixamento, mas a ausência de um de seus principais jogadores complica ainda mais a tarefa.

Além disso, a lesão do atleta também impacta a Seleção Brasileira, que agora terá que buscar substitutos para a próxima Copa do Mundo. A equipe nacional terá que se adaptar a essa mudança e encontrar um novo jogador para ocupar a posição deixada pelo lesionado. Enquanto isso, o Tottenham tenta se recuperar e buscar resultados positivos nas próximas partidas para garantir a permanência na Premier League

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Tottenham Premier League Lesão Rebaixamento Seleção Brasileira

 

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