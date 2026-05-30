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Tottenham acerta contratação do zagueiro Marcos Senesi e planeja reforços para a defesa

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Tottenham acerta contratação do zagueiro Marcos Senesi e planeja reforços para a defesa
TottenhamMarcos SenesiBournemouth
📆5/30/2026 1:16 AM
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O clube londrino anunciará em breve a assinatura de contrato de quatro anos com o argentino Marcos Senesi, que sai do Bournemouth como agente livre. O zagueiro chega para reforçar o setor defensivo e pode abrir caminho para a saída de outros atletas.

O Tottenham Hotspur está prestes a formalizar a contratação do zagueiro argentino Marcos Senesi , de 29 anos, que chegará ao clube londrino sem custos de transferência.

O acordo, divulgado inicialmente pelo jornal The Athletic, prevê um contrato de quatro temporadas. A liberação do atleta ocorre porque seu vínculo com o Bournemouth se encerra no final do mês de junho, tornando-o um agente livre. Este movimento é o primeiro grande passo da nova direção esportiva, liderada por Johan Lange e pelo CEO Vinai Venkatesham, com o objetivo de reconstruir o elenco e reconquistar a confiança dos torcedores após uma campanha decepcionante na Premier League.

A contratação também se alinha ao discurso do presidente não-executivo Peter Charrington, que em carta aberta prometeu buscar o equilíbrio ideal entre experiência, juventude e liderança no grupo. A contratação de Senesi chega para reforçar o setor defensivo do Tottenham, especificamente a lateral esquerda da zaga, uma posição que atualmente é ocupada por Micky van de Ven. Com a chegada do argentino, o número de zagueiros no elenco principal sobe para cinco, um cenário que pode gerar uma重组 na defesa.

Um dos nomes especulados para deixar o clube é o do capitão Cristian Romero, que teve desentendimentos públicos com a diretoria durante a temporada. A adição de Senesi, porém, traz um perfil de grande experiência e solidez, construída ao longo de três temporadas no Bournemouth. Lá, ele acumulou 128 jogos, seis gols e dez assistências, e foi peça fundamental na histórica classificação do time para a Liga Europa, sob o comando do técnico Andoni Iraola.

O contexto para esta contratação é um Tottenham que respira aliviado após garantir a permanência na Premier League apenas na última rodada. A vitória por 1 a 0 sobre o Everton, combinada com o rebaixamento do West Ham, deixou os Spurs dois pontos à frente da zona de descenso.

Esse livramento acelerou drasticamente o planejamento para a janela de verão, sinalizando uma postura muito mais ágil e proativa da diretoria em comparação com o ano anterior, quando a demora para substituir o técnico Ange Postecoglou foi criticada. Agora, além de Senesi, o clube se apresenta como favorito para outro grande nome: o lateral-esquerdo Andy Robertson, que também ficará livre após o fim de seu contrato com o Liverpool.

Com as competições europeias fora dos planos para a próxima temporada, a diretoria tem a chance de remodelar o elenco com foco em retomar a competitividade interna e preparar o terreno para futuras conquistas, começando pela estabilização da defesa com a chegada de um jogador consagrado e de alto nível técnico

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Tottenham Marcos Senesi Bournemouth Premier League Defesa

 

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