Tota é condenado a 18 anos e 8 meses pela morte de Moïse Kabagambe

Brendon Alexander Luz da Silva, o último dos três acusados de participar do assassinato de Moïse Kabagambe, foi condenado a 18 anos e 8 meses de prisão pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O crime ocorreu em 2022 em um quiosque na Barra da Tijuca.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro impôs uma pena de 18 anos e 8 meses de reclusão a Brendon Alexander Luz da Silva, conhecido pelo apelido de Tota, que foi considerado culpado de sua participação no brutal assassinato de Moïse Kabagambe . A decisão, proferida nesta quarta-feira, 15 de maio, representa o desfecho do processo para o terceiro e último dos acusados de envolvimento direto na morte do imigrante congolês.

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que conduziu a acusação e levou o caso ao júri popular, confirmou a sentença à CNN Brasil. O crime chocou o país e ocorreu em 24 de janeiro de 2022, em um quiosque localizado na movimentada Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital fluminense.

Brendon Alexander Luz da Silva era o último de três indivíduos denunciados pelo Ministério Público a ser submetido a julgamento. Os outros dois réus, Fábio Pirineus da Silva e Aleson Cristiano de Oliveira Fonseca, já haviam sido condenados em março de 2025, recebendo penas que, somadas, totalizam 44 anos de prisão em regime fechado.

A acusação, embasada por robustas provas visuais, aponta que Brendon teve uma atuação direta nas agressões que levaram à morte de Moïse. Imagens de câmeras de segurança, divulgadas à época, retratam Brendon em momentos cruciais do ataque, incluindo um instante de extrema crueldade, onde ele aparece ao lado de outro agressor posando para uma fotografia com a vítima já sem condições de se defender, imobilizada no chão.

As gravações detalhadas das câmeras do quiosque revelam a extensão e a selvageria do espancamento. Segundo as investigações, os três acusados submeteram Moïse a um espancamento prolongado que durou aproximadamente 13 minutos. Durante este período, a vítima foi atingida repetidamente com um taco de beisebol, além de ter sofrido inúmeros socos, chutes e tapas.

A brutalidade do ataque culminou com Moïse sendo derrubado ao chão, amarrado e, consequentemente, privado de qualquer possibilidade de defesa. Essa falta de defesa, aliada à extrema crueldade e ao motivo fútil, foi reconhecida pelo Conselho de Sentença durante os julgamentos dos outros dois envolvidos. Em ambos os julgamentos anteriores, ficou evidenciado que o crime foi cometido por um motivo insignificante, com requintes de crueldade incomuns e em condições que tornaram a vítima completamente indefesa.

Os três agressores, que foram detidos, sempre negaram a intenção de matar Moïse. Em suas defesas, eles alegaram que a agressão teria sido motivada por uma tentativa de Moïse de pegar bebidas de um freezer do quiosque sem a devida autorização dos funcionários. No entanto, as imagens das câmeras de segurança que a CNN Brasil obteve acesso à época são contundentes. Elas demonstram, sem margem para dúvidas, que Moïse Kabagambe foi submetido a um ato de violência extrema, recebendo pelo menos 30 golpes brutais.

A condenação de Brendon Alexander Luz da Silva fecha um ciclo doloroso para a família de Moïse e para a sociedade, reafirmando a responsabilidade criminal dos envolvidos neste crime que gerou grande comoção nacional e internacional.





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