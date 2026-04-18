Torcida Organizada Ameaça Jogador do Atlético-MG em Cobrança Agressiva no CT

Grupo de torcedores cercou o carro de Bernard, xingou e ameaçou o jogador após comemoração de gol. Jogador pediu desculpas, mas revolta persistiu.

Um grupo de torcedores organizados do Atlético-MG abordou o jogador Bernard em seu carro, próximo ao Centro de Treinamento do clube, expressando sua insatisfação de maneira agressiva. Os membros da torcida cercaram o veículo do meia-atacante, que baixou o vidro para ouvir os questionamentos e ameaça s. Dois seguranças do Atlético-MG acompanharam a situação, posicionando-se para garantir a segurança do atleta. Um dos torcedores proferiu ameaça s explícitas: "Vocês moram em Belo Horizonte.

Nós vamos começar a pegar vocês na porrada, viu", demonstrando a intensidade da revolta. A principal razão para a indignação da torcida organizada se deve à comemoração de Bernard após marcar um gol contra o Juventud, do Uruguai, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogador colocou a mão no ouvido, em um gesto interpretado como uma resposta às críticas que vinha recebendo da torcida na Arena MRV. Apesar de Bernard ter se desculpado publicamente logo após o incidente, prometendo que a situação não se repetiria, a atitude não apaziguou a fúria de parte da torcida. Outro torcedor exaltado acusou Bernard de ingratidão, lembrando a recepção calorosa que o jogador teve ao retornar ao Atlético-MG em julho de 2024, após sua passagem pelo Panathinaikos, da Grécia. Ele relata que a mãe do jogador teria entrado em contato com a torcida organizada para que buscassem Bernard no aeroporto, pois ele não estava rendendo bem em seu clube anterior. "Sua mãe ligou pra nós pra gente te buscar naquela p... de aeroporto. Cê tava jogando p.... nenhuma fora. Agora você vem desrespeitar nós, rapaz? Nós foi lá e te resgatou você, arrombado. Que p.... que é essa? Cê tá achando que tá onde?", questionou o torcedor, em um tom de extremo descontentamento e acusação de falta de respeito. Em um momento do vídeo que registrou o ocorrido, Bernard tentou dialogar com o grupo, mas foi prontamente interrompido pelos torcedores, que declararam: "Não. Nós não quer ouvir não. Só viemos dar o papo". A mensagem final da torcida organizada foi clara: jogadores insatisfeitos com o clube deveriam buscar suas saídas. "Quem quiser, pode meter o pé". O Atlético-MG se prepara para seu próximo compromisso neste domingo, 19, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, enfrentando o Coritiba no estádio Couto Pereira, em Curitiba, às 16h (horário de Brasília). A repercussão do incidente levanta questões sobre a relação entre torcedores e atletas, e a pressão constante no ambiente do futebol profissional, onde uma única atitude pode gerar reações tão extremas. A torcida, que se vê como parte fundamental do clube, expressa seu descontentamento quando percebe o que considera falta de comprometimento ou desrespeito, utilizando métodos de cobrança que beiram a intimidação e a violência, sem espaço para diálogo construtivo. O futebol brasileiro é marcado por paixões intensas e, por vezes, por manifestações de torcida que ultrapassam os limites do razoável. A cobrança sobre os jogadores é uma constante, especialmente em momentos de instabilidade ou de resultados aquém do esperado. No caso de Bernard, a comemoração do gol que gerou a revolta foi vista por muitos como um ato de provocação e ingratidão, considerando o histórico do jogador e o apoio que recebeu ao retornar ao clube. A necessidade de diálogo e respeito mútuo entre torcida e atletas torna-se cada vez mais evidente para se construir um ambiente saudável no esporte, onde as críticas sejam construtivas e as comemorações, respeitosas. A postura da torcida organizada, utilizando linguagem chula e ameaças veladas, demonstra uma falha na comunicação e um desvio de conduta que precisa ser repreendido, ao mesmo tempo em que a insatisfação legítima com o desempenho dos jogadores é um aspecto inerente à dinâmica do futebol. A situação exposta em frente ao CT do Atlético-MG é um reflexo de uma cultura de cobrança que, em alguns casos, se torna excessiva e desrespeitosa. A pressão sobre os atletas é imensa, e a linha tênue entre o apoio apaixonado e a hostilidade é frequentemente cruzada por parte de alguns grupos de torcedores. A declaração de que a mãe de Bernard teria procurado a torcida organizada para pedir ajuda para o jogador é um detalhe que adiciona uma camada de drama e complexidade à narrativa, sugerindo um momento de fragilidade do atleta que, segundo a visão dos torcedores, agora estaria agindo com desdém. Essa percepção, aliada à comemoração do gol, inflamou os ânimos e resultou em uma abordagem intimidatória. A busca por resultados no futebol frequentemente se traduz em um ambiente de alta pressão, onde qualquer deslize pode ser amplificado. É crucial que os clubes invistam em mecanismos de diálogo e em programas de conscientização para suas torcidas, promovendo uma cultura de respeito e de apoio construtivo, mesmo nos momentos de adversidade. O futebol é feito de vitórias e derrotas, mas a forma como se lida com ambas é o que define a grandeza de um clube e de sua torcida





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