Torcida do Arsenal celebra título da Premier League em Londres com grande desfile

Mais de 500 mil torcedores do Arsenal tomaram as ruas de Londres para celebrar a conquista da Premier League, apesar da recente derrota na final da Champions League. O desfile contou com as equipes masculina e feminina, e nove prisões foram registradas.

O Arsenal celebrou neste domingo o título da Premier League com um desfile que levou mais de 500 mil torcedores às ruas de Londres , transformando a cidade em um mar vermelho e branco.

A festa ocorreu um dia após a derrota na final da Champions League para o PSG, por 4 a 3 nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. Apesar da decepção em Budapeste, a torcida compareceu em massa para homenagear o time, que conquistou o quarto título da liga desde sua criação em 2022.

A Polícia Metropolitana informou que nove pessoas foram presas por crimes como desordem, uso de drogas, assédio sexual e agressão a trabalhadores de emergência. Mais de 500 oficiais foram mobilizados para garantir a segurança do evento, que transcorreu sem grandes incidentes, exceto pelas detenções pontuais. O desfile começou às 14h15 (horário de Brasília) no Emirates Stadium, percorrendo um trajeto de 9 quilômetros pelas principais vias da capital inglesa.

Quatro ônibus abertos transportaram as equipes masculina e feminina, além de funcionários e familiares dos jogadores. O capitão Martin Ødegaard foi o primeiro a embarcar, segurando orgulhosamente o troféu da Premier League, enquanto a multidão explodia em gritos de apoio. Os jogadores Gabriel e Eberechi Eze, que erraram pênaltis na final da Champions, mostraram-se animados, acenando e sorrindo para os fãs. O técnico Mikel Arteta, visivelmente emocionado, agradeceu à torcida pelo apoio incondicional ao longo da temporada.

A equipe feminina do Arsenal, campeã mundial da Copa dos Campeões Feminina em fevereiro, também participou da celebração, sendo recebida com entusiasmo. Apesar do clima de festa, a derrota na Champions League não foi mencionada nas entrevistas com o canal interno do clube, que preferiu destacar a conquista nacional. A torcida, porém, mostrou resiliência, focando na glória da Premier League. Muitos fãs acamparam desde as primeiras horas da manhã para garantir um bom lugar ao longo do percurso.

O chão da ponte por onde passaram os ônibus trazia a frase 'Isto pertence a todos nós', simbolizando a união entre clube e torcida. A celebração reforça a força do Arsenal no futebol inglês, mesmo com o revés europeu. A temporada foi marcada pelo domínio na Premier League, com o time apresentando um futebol consistente e conquistando títulos importantes.

Para a próxima temporada, o clube já planeja reforços e estratégias para buscar também o título continental, mantendo a base que levou ao sucesso atual. A festa nas ruas de Londres foi um reflexo da paixão dos torcedores do Arsenal, que não deixaram a derrota na Champions ofuscar a conquista histórica da Premier League. Com mais de meio milhão de pessoas participando, o desfile entrou para a história como um dos maiores já realizados na cidade.

A presença das equipes masculina e feminina mostrou a força do clube em todas as frentes, consolidando o Arsenal como uma potência do futebol mundial. A Polícia Metropolitana elogiou o comportamento geral da multidão, apesar das nove prisões, e destacou o trabalho dos oficiais no controle do evento. Para os jogadores, comissão técnica e torcedores, o dia foi de celebração e esperança para o futuro





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