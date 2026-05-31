Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Torcida do Arsenal celebra título da Premier League em Londres com grande desfile

Esportes News

Torcida do Arsenal celebra título da Premier League em Londres com grande desfile
ArsenalPremier LeagueLondres
📆5/31/2026 9:19 PM
📰JornalOGlobo
152 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 81% · Publisher: 94%

Mais de 500 mil torcedores do Arsenal tomaram as ruas de Londres para celebrar a conquista da Premier League, apesar da recente derrota na final da Champions League. O desfile contou com as equipes masculina e feminina, e nove prisões foram registradas.

O Arsenal celebrou neste domingo o título da Premier League com um desfile que levou mais de 500 mil torcedores às ruas de Londres , transformando a cidade em um mar vermelho e branco.

A festa ocorreu um dia após a derrota na final da Champions League para o PSG, por 4 a 3 nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. Apesar da decepção em Budapeste, a torcida compareceu em massa para homenagear o time, que conquistou o quarto título da liga desde sua criação em 2022.

A Polícia Metropolitana informou que nove pessoas foram presas por crimes como desordem, uso de drogas, assédio sexual e agressão a trabalhadores de emergência. Mais de 500 oficiais foram mobilizados para garantir a segurança do evento, que transcorreu sem grandes incidentes, exceto pelas detenções pontuais. O desfile começou às 14h15 (horário de Brasília) no Emirates Stadium, percorrendo um trajeto de 9 quilômetros pelas principais vias da capital inglesa.

Quatro ônibus abertos transportaram as equipes masculina e feminina, além de funcionários e familiares dos jogadores. O capitão Martin Ødegaard foi o primeiro a embarcar, segurando orgulhosamente o troféu da Premier League, enquanto a multidão explodia em gritos de apoio. Os jogadores Gabriel e Eberechi Eze, que erraram pênaltis na final da Champions, mostraram-se animados, acenando e sorrindo para os fãs. O técnico Mikel Arteta, visivelmente emocionado, agradeceu à torcida pelo apoio incondicional ao longo da temporada.

A equipe feminina do Arsenal, campeã mundial da Copa dos Campeões Feminina em fevereiro, também participou da celebração, sendo recebida com entusiasmo. Apesar do clima de festa, a derrota na Champions League não foi mencionada nas entrevistas com o canal interno do clube, que preferiu destacar a conquista nacional. A torcida, porém, mostrou resiliência, focando na glória da Premier League. Muitos fãs acamparam desde as primeiras horas da manhã para garantir um bom lugar ao longo do percurso.

O chão da ponte por onde passaram os ônibus trazia a frase 'Isto pertence a todos nós', simbolizando a união entre clube e torcida. A celebração reforça a força do Arsenal no futebol inglês, mesmo com o revés europeu. A temporada foi marcada pelo domínio na Premier League, com o time apresentando um futebol consistente e conquistando títulos importantes.

Para a próxima temporada, o clube já planeja reforços e estratégias para buscar também o título continental, mantendo a base que levou ao sucesso atual. A festa nas ruas de Londres foi um reflexo da paixão dos torcedores do Arsenal, que não deixaram a derrota na Champions ofuscar a conquista histórica da Premier League. Com mais de meio milhão de pessoas participando, o desfile entrou para a história como um dos maiores já realizados na cidade.

A presença das equipes masculina e feminina mostrou a força do clube em todas as frentes, consolidando o Arsenal como uma potência do futebol mundial. A Polícia Metropolitana elogiou o comportamento geral da multidão, apesar das nove prisões, e destacou o trabalho dos oficiais no controle do evento. Para os jogadores, comissão técnica e torcedores, o dia foi de celebração e esperança para o futuro

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

JornalOGlobo /  🏆 3. in BR

Arsenal Premier League Londres Desfile Torcida

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Arteta rejeita zona de conforto após título da Premier League e foca em taça inéditaArteta rejeita zona de conforto após título da Premier League e foca em taça inéditaMikel Arteta nega que título da Premier League diminua pressão no Arsenal e foca na final da Champions contra o PSG
Read more »

Ex-astro da Premier League é detido por suspeita de dirigir sob efeito de drogasEx-astro da Premier League é detido por suspeita de dirigir sob efeito de drogasA polícia de Hampshire deteve o atacante Raheem Sterling, nesta quinta-feirs, por uma suspeita de dirigir sob efeito de drogas. Veja mais
Read more »

PSG X Arsenal: veja a provável escalação do Arsenal para a final da Champions LeaguePSG X Arsenal: veja a provável escalação do Arsenal para a final da Champions LeagueFinal da Liga dos Campeões da Europa acontece neste sábado, 30, em Budapeste
Read more »

Desfile do Arsenal celebra conquista da Premier League em LondresDesfile do Arsenal celebra conquista da Premier League em LondresTorcedores do Arsenal se reúnem no norte de Londres para celebrar a conquista do Campeonato Inglês, em desfile com jogadores e equipe feminina, após título inédito desde 2004.
Read more »



Render Time: 2026-06-01 00:19:52