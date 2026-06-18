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Torcida brasileira invade Filadélfia e faz da estátua de Rocky ponto de peregrinação antes de Brasil x Haiti

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Torcida brasileira invade Filadélfia e faz da estátua de Rocky ponto de peregrinação antes de Brasil x Haiti
Copa Do MundoBrasilFiladélfia
📆6/18/2026 7:18 PM
📰Lance!
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A cidade da Pensilvânia se enche de verde e amarelo a um dia da segunda partida do Brasil na Copa do Mundo. Brasileiros de todos os estados lotam pontos turísticos, com a estátua de Rocky Balboa como grande atração. A torcida demonstra confiança e pede uma reação da Seleção após estreia complicada.

A contagem regressiva para o confronto entre Brasil e Haiti já tomou conta das ruas da Filadélfia . A pouco mais de um dia da segunda partida da Seleção Brasil eira na Copa do Mundo, marcada para esta sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), a cidade da Pensilvânia ganhou ainda mais cores verde e amarela.

Ocorreram desfiles e concentrações em alguns dos principais pontos turísticos locais, onde foram encontrados brasileiros de todas as regiões do país espalhados pelas ruas, praças e atrações mais famosas. O local mais disputado pelos torcedores era a icônica estátua de Rocky Balboa, posicionada na entrada do Museu de Artes da Filadélfia. A cena lembrava um verdadeiro ponto de peregrinação. Brasileiros e turistas de diversas nacionalidades enfrentavam filas para registrar uma foto ao lado do personagem eternizado por Sylvester Stallone.

O monumento faz referência ao primeiro filme da franquia Rocky, lançado em 1976 e vencedor de três Oscars: Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Edição. Entre uma foto e outra, não faltavam camisas da Seleção, bandeiras do Brasil e até fantasias temáticas. A atmosfera de Copa do Mundo também já tomou conta da cidade. Alguns monumentos e áreas turísticas receberam decoração especial para o torneio.

Em uma das principais avenidas da Filadélfia, bandeiras de países com forte presença cultural ou ligação histórica com a cidade enfeitavam os postes. O Brasil ganhou destaque em um dos trechos mais movimentados, exatamente em frente à Catedral de São Pedro e São Paulo, um dos cartões-postais locais. Entre os personagens encontrados pela reportagem, estava o paulista Alex Pereira, que chamou atenção ao circular fantasiado de Fuleco, mascote da Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil.

O traje virou atração para turistas e brasileiros que pediam fotos constantemente. Veterano em Copas do Mundo, o catarinense Nilson não escondeu a empolgação. Esta é sua quinta Copa do Mundo acompanhando a Seleção de perto. Para o jogo, o estádio estará lotado.

É a quinta Copa que estou vindo. Comecei na África do Sul, pena que não consegui ver o Brasil ser campeão, afirmou. A expectativa é sempre grande. A Seleção precisa melhorar muito.

Da Paraíba, um grupo de amigos também marcou presença. Datobi, de Campina Grande, destacou a mobilização dos paraibanos para acompanhar o torneio. Confiante, ele acredita em uma reação da equipe de Carlo Ancelotti. O Brasil começou devagar.

É igual carro velho, quando pega na ladeira, não para mais. Brasil campeão. Quem também acompanha a Seleção de perto é João Luiz, de São Paulo. Vivendo sua quarta Copa do Mundo presencialmente, ele espera uma atuação diferente da apresentada na estreia contra Marrocos.

Quarta Copa do Mundo in loco. A expectativa é melhor porque, na primeira partida, o Brasil jogou muito mal. Todo mundo foi mal. Tiraria apenas o Vinicius, que se esforçou mais.

A gente jogou contra um time bom também. O Marrocos não é fácil. Com a chegada de mais brasileiros a cada hora, a expectativa é de que a Filadélfia receba uma verdadeira invasão verde e amarela até o apito inicial. E, se depender da confiança da torcida, a Seleção terá um mar de apoio nas arquibancadas para buscar a primeira vitória nesta Copa do Mundo

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