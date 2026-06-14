A torcida brasileira foi praticamente inaudível no estádio durante o jogo da seleção contra a Marrocos, em contraste com a animação da torcida marroquina.

Capitão Marquinhos da Seleção Brasileira destaca a importância de começar bem o jogo. No entanto, a animação da torcida brasileira parece ter ficado na Times Square.

A torcida marroquina, por outro lado, foi mais barulhenta desde o início do jogo. Dentro do estádio, a torcida brasileira foi praticamente inaudível, com Vini Jr. tentando chamar a atenção do público em mais de uma oportunidade.

Além disso, a falta de entusiasmo da torcida brasileira contrasta com a animação da torcida marroquina, que fazia barulho desde antes do primeiro gol do jogo. O cenário dentro do estádio era de preguiça, com a seleção de Ancelotti começando o jogo de forma lenta. A torcida brasileira, que estava tão animada fora do estádio, pareceu perder a motivação dentro dele.

O movimento Verde Amarelo, que entoava músicas nos arredores do estádio, não conseguiu transmitir a mesma energia para dentro do estádio. A ausência de entusiasmo da torcida brasileira foi notada em várias oportunidades, incluindo quando Vini Jr. tentou chamar a atenção do público. A seleção de Ancelotti parece ter começado o jogo de forma preguiçosa, e a torcida brasileira não conseguiu transmitir a mesma energia e entusiasmo que estava fora do estádio.

A torcida marroquina, por outro lado, foi mais barulhenta e animada desde o início do jogo. A ausência de entusiasmo da torcida brasileira foi notada em várias oportunidades, incluindo quando Vini Jr. tentou chamar a atenção do público. A seleção de Ancelotti parece ter começado o jogo de forma preguiçosa, e a torcida brasileira não conseguiu transmitir a mesma energia e entusiasmo que estava fora do estádio





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